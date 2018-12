Mozilla te dice qué productos comprar sin sacrificar tu privacidad

Agrandar Imagen Mozilla

Mozilla sabe que durante esta época vas a comprar varios productos tecnológicos y la empresa no quiere que escatimes en tus gadgets, pero sí que compres con conciencia.

La empresa publicó el lunes una lista de los productos más aclamados durante esta época, desde consolas, relojes inteligentes y cámaras de seguridad, pero destacando uno de sus aspectos importante: qué tan bien (o mal) cuidan tus datos y te protegen.

El sitio Web de Mozilla tiene una lista de los productos que no invaden tu privacidad; es decir, productos que son seguros de comprar porque no tienen funciones ni están hechos para vigilar tus movimientos.

En la lista aparecen productos como la Nintendo Switch, la PS4, la Kindle, Xbox One, el Apple Watch, Apple TV, Sonos One, los drones DJI, y bocinas como Google Home y Amazon Echo. Cada uno de estos productos tiene una calificación diferente; por ejemplo las consolas tienen la mejor calificación en no espiar a los usuarios; mientras que las bocinas de Google y Amazon tienen las de peores calificaciones.

Los usuarios pueden ver un breve resumen sobre estos productos y comprobar si son lo suficiente seguros como para recibir un emblema de la empresa; pero los usuarios también pueden ver más detalles como si la información que manejan está cifrada, si comparten los datos de usuarios con terceros o si ven la ubicación del usuario.

Mozilla —y su navegador Web, Firefox— siempre se ha diferenciado por ofrecer seguridad y proteger la privacidad de los usuarios, así como velar por sus derechos en Internet. La publicación de esta lista de regalos más allá de recomendar los productos de moda, te invita a hacer adquisiciones basadas en tu privacidad.