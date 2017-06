Claudia Cruz/CNET

¿Alguna vez te has preguntado quién es la voz de Siri, Cortana, de Google Assistant o de Alexa? Aunque suenen robóticas, las voces no provienen de robots. Son de personas comunes y corrientes como tú y yo.

Mozilla, la fundación que promueve un Internet libre y abierto, quiere que tú y miles de personas más graben sus voces y las donen a un depósito digital que los desarrolladores, estudiantes y hasta investigadores pueden acceder gratis.

El proyecto, llamado Project Common Voice, es un intento de Mozilla de descentralizar el acceso a las bases de datos de voces que ya existen pero que cuestan miles de dólares de obtener. Las grandes y adineradas compañías como Apple, Google, Amazon y Nuance han podido aprovechar estas bases de datos porque pueden pagar por ellos. Mozilla, por su parte, quiere ayudar a las startups y a cualquier persona a obtener voces para sus proyectos.

Además, según nos dijo en una entrevista Sean White, el vicepresidente principal de tecnologías emergentes en Mozilla, cuando el público participa en la colección de voces, se van diversificando más las bases de datos. Esto resultaría en sistemas de reconocimiento de voz, como Siri, que realmente pueden entender mejor a los usuarios que quieren ayudar. De lo contrario, los usuarios se resistirán o no encontrarán la necesidad de usar las asistente personales u otro app de voz porque estos no los entenderán.

"Los sistemas de reconocimiento de voz serán más y más cómo nos comunicaremos con los dispositivos", dijo White agregando que entonces, "el Internet debería estar abierto para todos y no sólo para algunos, lo que conlleva que también deberían incluirse voces con idiomas y acentos diferentes".

Según el estudio mundial "Speak Easy" creado conjuntamente por las compañías de investigación de marcas y mercadotecnia, J. Walter Thompson (JWT) y Mindshare Futures, el 49 por ciento de los encuestados en EE.UU. utilizan sus asistentes de voz cada semana frente a un 31 por ciento de los usuarios en el exterior.

Pero la encuesta encontró que las asistentes de voz aún no tienen mucha acogida. El 10 por ciento de los encuestados de EE.UU. dijeron nunca haber usado esta tecnología. Esto se compara al 18 por ciento de los extranjeros. J. Walter Thompson (JWT) y Mindshare Futures dicen que entre las razones de la poca adopción de esta tecnología, según los encuestados, es la dificultad de las asistentes para entender acentos, dialectos y patrones naturales del lenguaje.

Por ahora, las voces que está coleccionando Mozilla serán en inglés, pero pronto comenzará a pedirle al público que contribuyan sus voces en otros idiomas. Contribuir es fácil. Los interesados sólo tienen que ir al sitio Web de Common Voice o descargar el app para iOS (para Android aún no está lista). Ya allí, se deben grabar repitiendo las frases que ven en las pantallas. Las personas que no quieren contribuir sus voces, pueden ayudar escuchando las voces de otros para verificar que se repitieron las frases correctamente. Los participantes no tienen que registrarse; solamente se almacena su voz.

White explicó que, similar al proceso en el que se tradujo el navegador Firefox a decenas de idiomas por voluntarios en todo el mundo, la comunidad de fans de Mozilla podría ayudar a impulsar las contribuciones de voces a Project Common Voice. Firefox es un producto de Mozilla, una fundación sin fines de lucro en tecnología que busca asegurar que el Internet siempre se pueda acceder por todos.

"Esto es un gran experimento para ver si la gente lo quiere hacer y lo ven como un beneficio a largo plazo", dijo White. "Es un recurso con mucha utilidad y nos emociona ver lo que la gente contribuirá".