Mozilla trabaja en un navegador Web controlado por voz

Mozilla, la organización detrás de Firefox, está explorando un navegador Web muy distinto llamado Scout, que se controla con la voz en lugar del teclado, mouse o a través de toques en una pantalla táctil.

La organización sin fines de lucro reveló la existencia del proyecto Scout durante una junta que se realiza en San Francisco esta semana. "Con el app Scout, empezamos a explorar la navegación y consumo de contenido a través de la voz", dijo Mozilla. Un comando de muestra revela cómo podría funcionar: "Hey Scout, read me the article about polar bears" (Hey Scout, léeme los artículos acerca de los osos polares").

El control de voz sobre dispositivos electrónicos, que una vez fue un concepto de la ciencia ficción, se ha vuelto cada vez más común a medida que le pedimos a los asistentes digitales concertar citas en el calendario, dictar mensajes y buscar programas de televisión. La nueva tecnología de inteligencia artificial es clave para permitir que los servicios computacionales nos comprendan, y que podamos comunicarnos con ellos a través de la voz. Servicios como Amazon Alexa, Google Assistant y Siri suenan cada vez más humanos.

Para Mozilla, un navegador que puedes controlar con la voz podría abrir una nueva avenida de uso de la Web, y provee una posible fuente de crecimiento y relevancia para un creador de navegador que ha estado luchando por competir con Chrome de Google. Chrome acapara el 58 por ciento del uso de la Web comparado al 5 por ciento de Firefox, de acuerdo con la firma de análisis StatCounter.

Y también podría ayudar a remodelar el Internet para la gente que sufre de ceguera o problemas de la visión. Parte de la misión de Mozilla es nutrir un Internet "que incluya a toda la gente de la Tierra, donde las características demográficas de una persona no determinan su acceso a Internet, sus oportunidades y su calidad de experiencia".

Pero Mozilla no quiso dar demasiados detalles de lo que denominó un "proyecto en fase temprana".

