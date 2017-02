Agrandar Imagen Mozilla

Mozilla, la compañía creadora del conocido buscador Firefox, ha comprado Read it Later Inc., la empresa detrás de Pocket, el aclamado servicio para guardar artículos en la Web.

La gigante en Internet no definió ninguna cifra monetaria, pero se informó que el servicio de Pocket goza de 10 millones de usuarios al mes y procesa 3,000 millones de artículos guardados por los usuarios. Pocket tiene presencia en iOS, Android y un app Web.

La compra de la matriz de Pocket representa la primera ocasión que Mozilla hace una adquisición, y una muy importante, pues Mozilla la describe como una "adquisición estratégica". Pocket comenzó operaciones como una extensión de Firefox y en 2015 se convirtió en el servicio predeterminado para guardar artículos y leerlos después, dice The Verge.

"Pocket contribuye a nuestra estrategia al aumentar nuestra presencia móvil y ofrecer a la gente en todo el mundo poderosas herramientas y acceso a contenido en la Web de calidad, en sus términos, independiente de cualquier plataforma o de cualquier almacenamiento", dice Mozilla en el comunicado.

El equipo de 25 personas trabajando en Pocket seguirá haciendo su labor y manteniendo a Pocket como un servicio independiente, aunque ya será parte del portafolio de servicios de Mozilla. Asimismo, la tecnología de Pocket se usará para impulsar la iniciativa Context Graph, que busca mejorar las sugerencias en resultados de búsqueda de los navegadores.

Los servicios para guardar enlaces y leerlos después son bastante conocidos -- y codiciados. Pocket intentó ser seducido por Evernote hace unos años, pero el servicio de read it later no aceptó la oferta. En 2016, Pinterest compró Instapaper, un rival de Pocket con sede, también, en San Francisco.

"Hemos disfrutado de hacer alianza con Mozilla durante el año pasado", dijo Nate Weiner, presidente ejecutivo de Pocket, en el comunicado. "Estamos ansiosos de trabajar en conjunto para aumentar el crecimiento y crear nuevos productos que la gente ame en apoyo a nuestra misión en conjunto".