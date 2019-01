Mozilla prepara la desaparición de Adobe Flash con Firefox 69 este año

Agrandar Imagen Stephen Shankland/CNET

Adobe Flash sigue vías de desaparecer de la faz del Internet.

Mozilla anunció con poca fanfarria que la siguiente versión de su navegador Firefox tendrá Adobe Flash apagado (o desactivado) como predeterminado, por lo quelos usuarios deberán encenderlo manualmente y para cada página Web que lo necesite.

Mozilla dice que Firefox 69, que llegará en septiembre de este año, tendrá esta función para aumentar la seguridad de los usuarios. Los desarrolladores tendrán acceso a esta función meses antes a través de Nighty, una versión del navegador de prueba.

Google también bloqueará Adobe Flash comenzando con Chrome 76, la versión de su navegador Web que llegará en julio. En ambas plataformas el usuario podrá seguir activando Flash pero lo deberá activar manualmente y para cada sitio que lo necesite.

Mozilla dice que el próximo año Flash será eliminado totalmente de Firefox y para 2021 el navegador Firefox se negará a cargar Flash. Adobe dejará de lanzar actualizaciones y parches de seguridad para Flash en 2020.

Safari, el navegador de Apple, no permite ejecutar Adobe Flash desde la versión 10 lanzada en 2016. Los sitios con Flash no se ejecutan y el usuario debe autorizarlo manualmente. Apple no ha dicho planes de eliminarlo completamente.