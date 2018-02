Sarah Shatz/Amazon Studios

No es ningún secreto que la tercera temporada de Mozart in the Jungle no fue precisamente nuestra preferida. Pero si te gusta ver a Gael García Bernal interpretando a un director de orquesta extravagante, adicto al mate, muy ducho a ir en bicicleta y tendiente a mezclar el inglés y el español sin tregua, puedes estar tranquilo. La cuarta temporada de la comedia de Amazon te va a reconciliar con su personaje y con una serie que vuelve a centrarse en los pequeños dramas humanos y profesionales de un grupo de amantes de la música clásica en Manhattan.

La temporada 4 arranca con Rodrigo (García Bernal) y Hailey (Lola Kirke) explorando una relación sentimental encontrada a finales de la tercera e intuida desde el inicio de la serie. Ambos tratan de establecer qué tipo de definición y ejecución de pareja funcionará para ellos. Él sigue al mando de la orquesta filarmónica de Nueva York y ella trata de formarse como directora de orquesta con la ayuda de Thomas (Malcolm McDowell), empeñada en salir de la órbita de influencia de Rodrigo.

La serie también retoma las historias de Cynthia (Saffron Burrows) tras su cirugía en la muñeca y encargándose de la Joven Orquesta Maestro Rivera ante la incapacidad de Rodrigo por poner orden o escoger un director que dure más de unas pocas semanas. Y Gloria (Bernadette Peters) continúa como presidenta de la junta directiva de la filarmónica en una temporada en la que no puede creerse que la financiación no sea un quebradero absoluto de cabeza.

Sarah Shatz/Amazon

Una cuarta temporada en la que Rodrigo no acaba de estar del todo cómodo consigo mismo como artista, sobre todo por una sensación de estar haciendo las cosas sin correr riesgos profesionalmente. Y en la que su personalidad excéntrica y desmadrada está mucho más contenida que en ocasiones anteriores.

Nueva York es de nuevo uno de los protagonistas de esta serie, cuyos nuevos episodios también están aliñados por un viaje a Carolina del Norte para conocer a los padres de Hailey. Además de tres episodios en Tokio llenos de referencias culturales: podrás aprenderlo prácticamente todo sobre la ceremonia del té y descubrirás que el kabuki lo inventó una mujer.

El tema de las mujeres cuyo trabajo omite la historia es uno de los predominantes esta temporada, en la que Hailey trata de establecerse como artista en sus propios términos y en la que la hermana de Mozart -- Maria Anna Mozart -- se le aparece para "presentarle" a otras artistas fallecidas y olvidadas y para destacar lo difícil que lo tienen las féminas para que se reconozca su trabajo en el terreno de la creación y el arte.

Y naturalmente Mozart in the Jungle no sería Mozart in the Jungle sin esos cameos de músicos profesionales entre los que esta temporada hemos encontrado a la compositora contemporánea Caroline Shaw, al director de orquesta Pablo Heras Casado o la cantante de rock Joan Jett, aunque no descartamos que se nos hayan escapado varios.

En todo caso, una temporada de 10 episodios muy recomendable. Y que se puede consumir rápidamente incluso si -- como yo -- abandonaste la temporada anterior a medias.

La cuarta temporada de Mozart in the Jungle se estrena el 16 de febrero en Amazon Prime Video en Estados Unidos y América Latina. En España se podrá ver a partir del 17 de febrero en Movistar Series.

