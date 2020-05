Hay muchos modelos de mouse para videojuegos. Son tantos, de hecho, que tratar de decidirte por un solo tamaño y estilo, en especial si tu presupuesto es limitado, es mucho más complicado que buscar una respuesta en Reddit o en las listas de más vendidos de Amazon. A menos que ya sepas exactamente lo que buscas y el tipo de agarre que te conviene (enlace en inglés), te recomiendo que vayas a una tienda a probar algunos modelos y descubras cuáles son tus preferencias personales antes de comprar.

La buena noticia es que no tienes que gastar mucho para obtener un mouse con excelente rendimiento y precisión. Los que te mostramos a continuación son algunos de nuestros favoritos que cuestan menos de US$50. Además, actualmente estamos probando nuevos modelos que se anunciaron a finales de 2019, por lo que seguiremos actualizando esta lista. Si piensas que hemos dejado de lado algún mouse para videojuegos excepcional de menos de US$50, déjanos un comentario indicando cuál consideras que es el mejor modelo económico para gamers.

Roccat incluyó una gran cantidad de funciones en este mouse ambidiestro RGB de 99 gramos con cable trenzado. Su software Swarm te permite programar sus 10 botones para hasta 20 funciones gracias a su opción Easy Shift que te da acceso a un segundo grupo de comandos. Además, tiene gran cantidad de perfiles predeterminados para juegos. Si te gustan las macros, pero no tener un mouse voluminoso, el Kova es una buena opción para ti.

Muchos dejan de lado la marca Razer solo porque es popular o piensan que está sobrevalorada, pero lo cierto es que, por su precio, este es un buen mouse para cualquier gamer. Es cómodo, en especial si usas un agarre de palma (es decir, si sueles agarrar el mouse apoyando la palma de la mano), con un sensor rápido y preciso de 16,000 DPI (puntos por pulgada) y un cuerpo liviano. El software programable Synapse te permite ajustar a tu gusto sus luces y siete botones, y ya no necesitas iniciar sesión para hacerlo. Además, está cubierto por una garantía de dos años.

El G305 es el único ratón de esta lista que no tiene iluminación RGB, pero también es el único inalámbrico entre nuestros favoritos de menos de US$50. Gracias a que no tiene iluminación adicional, este mouse para videojuegos tiene una mayor duración, hasta 250 horas continuas de juego en una PC. Funciona con una sola batería AA que va debajo del reposamanos junto con su adaptador USB inalámbrico Lightspeed. Sin embargo, incluso con la batería, pesa menos de 100 gramos. Su tamaño pequeño, perfil relativamente bajo y peso reducido fueron cómodos para agarres de palma y garra. En suma, es una gran opción entre los ratones inalámbricos para videojuegos, con una buena duración de la batería, y si no requieres muchos botones o luces.

Su precio oscila alrededor de los US$50. Si lo encuentras por encima de esa cifra, te recomiendo esperar a que baje el precio o lo pongan en oferta.