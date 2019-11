Líder de diseño de Motorola: Razr es el balance perfecto entre necesidades y diseño

Juan Garzon / CNET

Motorola ha sido una de las empresas más importantes en tecnología móvil al lanzar el primer teléfono móvil (DynaTAC) en 1983, luego logrando que el Motorola Razr de 2004 haya sido el flip phone mejor vendido de la historia con más de 130 millones de unidades vendidas, revolucionando el mercado de teléfonos económicos con el Moto G en 2013 y ahora quiere ser el líder del mercado de teléfonos plegables con la renovada versión del Motorola Razr.

Este teléfono plegable Motorola Razr tiene una pantalla flexible de 6.2 pulgadas que se dobla hacia adentro para volverse un dispositivo más pequeño.

El Razr es apenas el tercer teléfono plegable de una empresa reconocida que estará disponible en el mercado, luego de que el Samsung Galaxy Fold tuviera unos problemas antes de ser lanzado y el Huawei Mate X, que ha tenido varios retrasos.

El Motorola Razr estará disponible en enero de 2020 y tuvimos la oportunidad de hablar con el colombiano Rubén Castaño, líder de diseño de Motorola, sobre el significado, los retos y más detalles de este teléfono, casi dos semanas antes de su lanzamiento. Lo que aquí se presenta es una transcripción editada de nuestra conversación.

P: ¿Cuál fue la inspiración para crear un nuevo Razr en este momento?

La tecnología existía y ya estaba comenzando a haber aplicaciones con las pantallas flexibles. La inspiración de cómo aplicar esa tecnología de pantallas flexibles vino de trabajar con nuestros consumidores, con nuestros usuarios y entender que lo que más les interesaba era un producto de alta calidad, de muy buen diseño y que les resolviera un problema bastante importante para ellos que era tener acceso a un producto normal, a un smartphone, como lo conocen hoy, pero también tener la posibilidad de poderlo doblar y colocarlo fácilmente en su bolsillo para llevárselo con ellos.

P: ¿Qué es lo más sobresaliente que ofrece el Razr?

Sin duda, la pantalla. El hecho de poder coger un producto como este y doblarlo por la mitad sin tener ningún tipo de espacio entre las dos [mitades de] pantallas es una aplicación bastante innovadora y algo que no se había visto hasta ahora en el campo de los equipos móviles.

P: ¿Cuál es la principal característica que nos puede recordar lo que era el Razr clásico?

Lo que les va a recordar el Razr clásico a los consumidores es seguramente el diseño. Nuestro objetivo principal no era rediseñar una nueva versión del Razr original, pero al estar desarrollando y diseñando el producto, nos dimos cuenta que había muchos elementos del producto original que en realidad nos ayudaban a resolver problemas de diseño e ingeniería en ese nuevo producto. Así que en ese momento tomamos la decisión de incorporar algunos de sus elementos nostálgicos del Razr original en este nuevo diseño.

Seguramente el más impactante es la quijada o el chin, cómo lo llamamos en inglés, en el cual hemos logrado no solo tener una forma bastante compacta, pero también muchos de los componentes que son más grandes, más altos caben en esta quijada y nos ayudan a mantener una forma bastante delgada y sofisticada, con muy pocos elementos de construcción. En realidad el producto está solo hecho de vidrio en la parte superior; de acero inoxidable como estructura principal y de una capa trasera que es hechas en resina, por todas las cuestiones de antena y de conectividad que requiere el equipo mismo.

P: ¿Cuál fue el reto principal que tuvo el diseño del Razr?

El reto principal que tuvo el diseño del Razr fue exactamente la base del producto y era como doblar la pantalla y hacer que un producto tuviera una forma lo más compacta posible. Eso lo logramos a través de la combinación de varios aspectos. La forma en la cual se dobla la pantalla tiene una forma de gota y esa parte de la pantalla necesita un radio más grande. De lo contrario, crearíamos un defecto permanente en la pantalla misma. [Esto] lo solucionamos a través de la bisagra. Así que la forma de doblar la pantalla y el modo en el que diseñamos e integramos la bisagra a este producto seguramente fueron los dos retos más grandes que tuvimos que resolver.

Una vez que teníamos eso, ya nos dimos cuenta de que teníamos un producto que iba a ser impactante para el usuario, para resolver el problema de portabilidad y comenzamos a traer elementos del Razr original para complementar el diseño completo del producto.

P: ¿Cómo complementa el Razr todo el portafolio de teléfonos que tiene Motorola actualmente?

El Razr complementa nuestro portafolio actual porque con este producto vamos a ingresar de nuevo al segmento flagship con nuestra marca. Nosotros somos muy fuertes en este momento en el segmento de mid-tier (gama media) y entry (gama baja) con nuestras series Motorola One, Motorola G y Motorola E, así que este producto es el complemento esencial para volver a traer la marca, no sólo con esa conexión emocional que tienen los consumidores con el Razr original, pero también para entrar en el segmento flagship y comenzar a atender presencia de nuestra marca en esa área también.

P: ¿Cómo Motorola puede garantizarle a los usuarios que este teléfono va a ser resistente… más resistente que otros teléfonos plegables que hemos visto en el mercado?

Nuestra garantía para los usuarios es que este producto lo estamos lanzando ahora porque teníamos que estar seguros que estaba listo para colocarlo en las manos de consumidores. Motorola siempre se ha distinguido por su calidad y su durabilidad, y las pruebas que hemos hecho a este producto no son tan diferentes. Claro, hay unas cosas que son específicas a este tipo de formato, pero no son tan diferentes a la misma calidad y durabilidad que aplicamos a nivel de pruebas con todo el resto de nuestro portafolio. Así que es una garantía que es parte inherente de la marca misma.

P: ¿Te preocupa alguna manera que muchos flagships actualmente tienen al menos dos o tres cámaras traseras y ustedes tan sólo están colocando principalmente una?

Nosotros, para este producto tomamos todas nuestras decisiones buscando el balance perfecto entre las necesidades del usuario y un diseño perfecto. A nivel de procesador, a nivel de cámaras, a nivel de batería y de pantallas, estamos convencidos de que no estamos defraudando a nuestros consumidores. Les estamos entregando lo que necesitan, al mismo tiempo integrando la solución más innovadora a nivel de pantalla flexible que existe en el mercado hoy en día. Así que no, creo que no. Este producto está basado en diseño, en calidad, en durabilidad… ofrece las prestaciones de un smartphone normal a nuestros usuarios y trae esta pantalla flexible bastante innovadora.

P: Con esa experiencia de usuario que mencionaste, ¿crees que el usuario tiene que tratar ese teléfono un poco más con delicadeza o puede tratarlo con total normalidad?

[El consumidor] puede usarlo en su día a día con toda tranquilidad. Nosotros lo llevamos usando, por un periodo de tiempo ya al interno de la empresa y no lo habíamos lanzado antes porque queríamos estar seguros de que es un producto que se puede integrar en la vida diaria de los usuarios. Así que este es el momento, por el cual lo estamos lanzando ahora.