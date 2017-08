Motorola patenta una pantalla que puede curar sus grietas con calor

Agrandar Imagen USPTO

Motorola tiene celulares con pantallas inastillables; pero la compañía aspira a mucho más que pantallas resistentes a caídas.

El miércoles se dio a conocer que la firma tecnológica obtuvo una patente que describe una pantalla de polímero capaz de detectar grietas o roturas en la pantalla y aplicar calor para hacer o intentar que la pantalla vuelva a su estado anterior al desperfecto.

La patente se llama "Method and Device for Detecting Fascia Damage and Repairing the Same" y dice que la pantalla aplicará calor interno sobre la grieta, aunque también sería posible reformar la grieta con calor externo (aunque no se explica qué objetos podrían ser usados para esto).

Las ilustraciones de la patente muestran un icono llamado Repair (Reparar, en español) junto al resto de iconos del sistema y que posiblemente se usaría para comenzar el tratamiento de reparación.

La patente también menciona que el panel capaz de reformarse sería uno de los muchos que compondrían toda la pantalla. Un caso similar ya lo podemos ver en el Moto Z2 Force, un teléfono que Motorola llama "inastillable" porque tiene una capa protectora sobre la pantalla que es lo que impide que el celular se quiebre.

Durante la curación, la pantalla no se podría tocar. Asimismo, la patente sugiere que, dependiendo de la gravedad de la grieta, la pantalla podría, o no, volver a su estado natural. Algo que también es lógico porque graves golpes en la pantalla necesitarían de un reemplazo.

Aún así, la patente suena bastante prometedora. Si tu teléfono se cae y aparece una mínima grieta en la pantalla, aplicar un poco de calor solucionaría todo. La patente, como siempre, no menciona cuándo se vería esta tecnología aplicada en el mercado.

(Vía The Verge)