El desconocido Motorola One Power se filtra con aspecto muy prometedor

Motorola está trabajando en un nuevo celular llamado Motorola One Power y parece ser un celular espectacular… al menos en lo que se puede apreciar de su primera imagen filtrada.

El sitio AndroidHeadlines publica esta imagen del celular con un acabado muy similar al iPhone X, Huawei P20 y un montón de teléfonos inteligentes con un diseño similar que consiste de una pantalla con biseles delgadísimos, apenas una ceja (o notch) en la parte alta y la cámara trasera en formato vertical.

AH no tiene muchos detalles sobre la naturaleza del Motorola One Power, pero comparte algunos datos importantes y curiosos.

Según el reporte, este teléfono no llevará la nomenclatura Moto, una leyenda muy utilizada por Motorola para prácticamente cualquier teléfono que vende la fabricante filial de Lenovo. En lugar de la palabra Moto, este teléfono tendrá el nombre de Motorola One Power. Motorola tenía años que no usaba su propio nombre para bautizar a algunos de sus celulares.

AH no especifica mucho sobre el resto de palabras, sobre todo por Power. La palabra One en teoría alude a que este celular estará destinado al programa Android One.

AH especula que este Motorola One Power podría ser el sucesor del Moto X4, conocido informalmente como Moto X5. De confirmarse, el One Power sería un gama media premium. El Moto X4 fue anunciado en la segunda mitad del año; si Motorola quiere lanzar el One Power en fechas similares, tendremos que esperar para conocerlo.