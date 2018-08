Motorola presenta dos nuevos teléfonos Android One: Motorola One y One Power

Agrandar Imagen Motorola

Motorola quitó el velo a dos nuevos celulares para el programa Android One: los Motorola One y Motorola One Power, dos teléfonos que ya conocíamos por previas filtraciones.

Los dos teléfonos son gama media, pero el Motorola One Power es un teléfono con mejores especificaciones técnicas, así que su precio será también mayor al del Motorola One. Los dos nuevos celulares complementarán la oferta de teléfonos de Motorola para Android One.

Lo más sobresaliente de estos dos celulares no es su atractivo diseño con delgados biseles y lengüeta, sino su nombre. La marca ahora filial de Lenovo había usado la marca Moto como nombre para sus celulares, pero ahora parece regresar a sus inicios al utilizar su nombre completo; aunque no queda claro si esta tendencia se quedará para los próximos celulares o solo ha sido así para estos dos modelos.

En cuanto a especificaciones, el Motorola One tiene una pantalla de 5.9 pulgadas, Snapdragon 625, 4GB en RAM, doble cámara trasera y una cámara frontal, batería de 3,000mAh con TurboPower, LTE y ejecutará Android 8.1 Oreo en su versión de Android One (sin modificaciones del fabricante).

El Motorola One Power crece a las 6.2 pulgadas, el procesador es el Snapdragon 636, 4GB de memoria RAM con 64GB de almacenamiento interno; la cámara trasera es doble y la frontal es de un solo lente; cuenta con puerto USB Tipo C y también ejecuta Android 8.1 Oreo en su versión de Android One (sin modificaciones del fabricante).

Precio y fecha de disponibilidad



Motorola dice que estos dos celulares llegarán a varias partes de Europa, América Latina y Asia, posiblemente refiriéndose a países como España, México e India, que son los que ya disfrutan de los celulares Android One de la firma de alas de murciélago.

El precio base para el Android One, que es el modelo más asequible de los dos, será de 299 euros, o unos US$340. Motorola no reveló el precio para el Motorola One Power, pero posiblemente será US$50 o US$100 más caro que el Motorola One.