El Motorola One, un nuevo celular Android One, llega a México

Agrandar Imagen Motorola

Motorola anunció que el Motorola One llega a México en las próximas semanas.

La empresa filial de Lenovo dijo que su nuevo celular, uno perteneciente al programa Android One que se caracteriza por ejecutar una versión limpia de Android y sin modificaciones del fabricante del teléfono, estará disponible en un par de semanas con un precio de 7,999 pesos.

El Motorola One llega solo a México; es decir, no llega, al menos por ahora, el Motorola One Power que es una versión —un poco más cara— con mejores especificaciones. Motorola anunció tanto el One como el One Power a fines de agosto, por lo que no ha tardado mucho tiempo en llevarlos a México; los celulares aún no llegan a Estados Unidos.

El Motorola One tiene una pantalla de 5.9 pulgadas, procesador Snapdragon 625, 4GB en RAM, cámara trasera de 13 y 2 megapixeles y batería de 3,000mAh. Cuenta con puerto USB Tipo C, carga rápida (15W) y Bluetooth 5.0. El teléfono también llegará a Europa y otras regiones de América Latina, pero Motorola no ha anunciado cuándo.

El Motorola One forma parte del programa Android One de Google, así que no notarás muchas diferencias en la interfaz en comparación con el Z3 Play porque Motorola usa una interfaz prácticamente pura en sus celulares. El One (y también el One Power) recibiría actualizaciones de Android más rápidas, similar al Moto X4 Android One.