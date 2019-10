Motorola One Macro: El primer Moto para hacer fotos de cerca ya es oficial

Motorola

Motorola tiene un nuevo integrante de la familia One: El Motorola One Macro que –como su nombre lo dice– está enfocado en la fotografía macro o fotografía que busca hacer objetos pequeños lucir grandes en las fotos, como una flor muy de cerca o un insecto que abarque toda la imagen.

La firma filial de Lenovo anunció el teléfono sin mucha fanfarria, pero llega para complementar la familia One de 2019, una ya compuesta por los Motorola One Vision, Motorola One Action y Motorola One Zoom.

Motorola ha decidido para el 2019 lanzar varios teléfonos en la gama media que se parecen entre sí, pero que integran algo que los diferencia: el Action tiene una cámara de acción que graba video horizontal sosteniendo el dispositivo en modo vertical; el Vision tiene funciones de fotografía nocturna y el Zoom se enfoca en tomar mejores imágenes a larga distancia.

El nuevo Motorola One Macro, en cambio, se distingue —al menos según las promesas de Motorola— en tomar mejores imágenes de objetos pequeños y que se quieren realzar al tomarles una fotografía muy de cerca. Estas imágenes son difíciles de tomar porque una lente tradicional (de cámara o celular) por lo regular puede estar como mínimo a unos 10 centímetros de distancia del objetivo para hacer una buena imagen. Normalmente es necesario un lente específico para imágenes macro.

Motorola dice haber solucionado esto con el Motorola One Macro que se permitirá al usuario acercar la cámara del teléfono hasta cinco veces más cerca que una cámara normal y "capturar tomas muy de cerca con un efecto bokeh".

Motorola One Macro: características importantes

Pantalla de 6.2 pulgadas

Resolución: HD+, 1,520x720

Densidad de pixeles 270ppp

Almacenamiento base de 64GB (se puede expandir a 512GB por medio de microSD)

Procesador: MediaTek Helio P70 (2.0GHz de ocho núcleos)

Android 9 Pie

4GB de RAM

Batería de 4,000mAh (carga rápida con cargador incluido de 10W)

Dimensiones 157.6x75.41x8.99mm

Color azul espacial

Cámara trasera: sensor principal de 13 megapixeles (ƒ/2.0) + sensor de profundidad de 2 megapixeles (ƒ/2.2) + lente macro dedicado de 2 megapixeles (ƒ/2.2)

Cámara frontal: 8 megapixeles (ƒ/2.2)

Bluetooth 4.2

Puerto USB-C

NFC: No

Puerto de audífonos: Sí

Repelente al agua (IPX2)

Peso: 186g

Precio: 9,999 rupias indias (alrededor de US$140 o 3,000 pesos mexicanos.

Motorola One Macro: precio y disponibilidad

El teléfono está anunciado en la página de Motorola India, así que por ahora se desconoce sí llegará a más países como México, España y otras regiones de Europa y América Latina. El precio para India será de 9,999 rupias indias que se traducen a unos US$140 o menos de 3,000 pesos en México. El Motorola One Macro saldrá a la venta en India a partir del 12 de octubre. Este precio no sería el mismo para otras regiones, ya que por lo regular la familia Motorola One cuesta alrededor de 7,000 o 10,000 pesos.

