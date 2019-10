Agrandar Imagen Motorola

Motorola sigue agregando integrantes a la familia Motorola One de 2019 y la adición más reciente es el Motorola One Macro que llega a partir del 24 de octubre a México, Brasil, India, Australia y algunos países de Europa por unos 199 euros.

El Motorola One Macro es, por su precio y especificaciones, el teléfono más asequible y de menores especificaciones del resto de modelos Action, Vision y Zoom. El Macro, al igual que el Zoom, tiene una cámara frontal en un notch de gota, diferente a la cámara integrada en pantalla del otro par de Motorola One.

El nuevo Motorola One Macro se distingue —al menos según las promesas de Motorola— en tomar mejores imágenes de objetos pequeños y en tomar fotografías muy de cerca. Estas imágenes son difíciles de tomar porque una lente tradicional (de cámara o celular) por lo regular puede estar como mínimo a unos 10 centímetros de distancia del objetivo para hacer una buena imagen. Normalmente es necesario un lente específico para imágenes macro.

Motorola dice haber solucionado esto con el Motorola One Macro que permitirá al usuario acercar la cámara del teléfono hasta cinco veces más cerca que una cámara normal y "capturar tomas muy de cerca con un efecto bokeh".

El teléfono intentará conquistar a los usuarios con un precio bajo y un diseño que ha gustado en los otros tres Motorola One del año. Motorola ya había revelado pasivamente este celular en su página Web a principios de este mes.

Motorola One Macro: Características importantes

Pantalla de 6.2 pulgadas

Resolución: HD+, 1,520x720

Densidad de pixeles 270ppp

Almacenamiento base de 64GB (se puede expandir a 512GB por medio de microSD)

Procesador: MediaTek Helio P70 (2.0GHz de ocho núcleos)

Android 9 Pie

4GB de RAM

Batería de 4,000mAh (carga rápida con cargador incluido de 10W)

Dimensiones 157.6x75.41x8.99mm

Color azul espacial y ultravioleta

Cámara trasera: sensor principal de 13 megapixeles (ƒ/2.0) + sensor de profundidad de 2 megapixeles (ƒ/2.2) + lente macro dedicado de 2 megapixeles (ƒ/2.2)

Cámara frontal: 8 megapixeles (ƒ/2.2)

Bluetooth 4.2

Puerto USB-C

NFC: No

Puerto de audífonos: Sí

Repelente al agua (IPX2)

Peso: 186g

Precio: 199 euros en regiones de Europa / Precio en México:

Motorola también sorprendió con el lanzamiento de otros tes teléfonos además del Motorola One Macro: el Moto G8 Play, Moto G8 Plus y Moto E6 Play, actualizaciones ligeras a teléfonos que se lanzaron a principios de año como el Moto G7 Plus.