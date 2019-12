Agrandar Imagen CNET

Motorola anunció el miércoles 4 de diciembre el Motorola One Hyper, el quinto y último integrante de la familia One antes de cerrar el 2019.

El teléfono Motorola One Hyper ofrece, como sucede con cada uno de los otros One del año, algo único de entre el portafolio de Motorola. En este caso, el Motorola One Hyper cuenta con una cámara frontal mecánica de 32 megapixeles que siempre está escondida y se muestra solo cuando vas a tomar un autorretrato.

Motorola no es el primer fabricante de celulares que lanza un teléfono con la cámara frontal mecánica. Se trata de una tendencia que las empresas están usando para evitar las cámaras integradas a la pantalla que fuerzan la colocación de un bisel más grande en la parte superior.

Las cámaras mecánicas, sin embargo, pueden verse afectadas por polvo u otros elementos que puedan entrar en el mecanismo. Además, al ser un proceso mecánico, las cámaras pueden descomponerse con el uso y también está el peligro de que se caiga el celular con la cámara desplegada y que se rompa con el impacto.

Motorola tiene una solución, al menos para esta última posibilidad. Cuando el Motorola One Hyper detecta una caída, de inmediato ocultaría la cámara para evitar que el golpe con el suelo. Ya que la cámara se esconde o se activa en menos de un segundo, es muy posible que para cuando caiga al suelo el Hyper ya protegido su cámara.

Motorola One Hyper: especificaciones técnicas

Pantalla: 6.5 pulgadas (LCD IPS)



85 por ciento de relación pantalla y bisel

Resolución FHD+

Aspecto 19:9

Cámara frontal mecánica, 32 megapixeles

Cámara trasera de 64 megapixeles

Lente gran angular trasero de 118º de campo visión

Batería de 4,000mAh (TurboPower incluso de 18W; compatible con hasta 45W para carga Hyper)

Procesador Snapdragon 675

128GB de almacenamiento (microSD de hasta 1TB)

4GB de RAM

Android 10

Repelente al salpicaduras (no tiene clasificación IP)

Lector de huellas en la espalda

Puerto USB-C

Motorola One Hyper: precio y disponibilidad

El teléfono estará disponible a partir del 4 de diciembre en la página de Motorola.com y se podrá comprar en Estados Unidos por un precio de US$400. El modelo para Estados Unidos es en color azul, aunque un color ámbar llegará más adelante este mismo mes. El Motorola One Hyper estará disponible también en otros colores en Europa y América Latina.

