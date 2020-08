El Motorola One Fusion Plus llega a Estados Unidos, México y España

Agrandar Imagen Motorola

Motorola quiere traer diferentes novedades a sus celulares. Después del lanzamiento de su gama alta Motorola Edge y Motorola Edge Plus, ahora la empresa está trayendo un celular gama media económico, el Motorola One Fusion Plus, que ya estaba disponible en América Latina y Europa, y que ahora llega a Estados Unidos.

El Motorola One Fusion Plus destaca por su parecido con el Motorola One Hyper, aunque mejora algunos aspectos, sobre todo en el tema del desempeño.

Motorola One Fusion Plus: características importantes

Pantalla de 6.5 pulgadas

Resolución 2,340x1,080

Densidad de pixeles 396ppp

Android 10

Procesador Snapdragon 730

128GB de almacenamiento

Expansión de almacenamiento de hasta 1TB

4GB en América Latina, 6GB en RAM en Europa

Cámara trasera de cuatro lentes: 64 megapixeles + 8 megapixeles + 5 megapixeles + 2 megapixeles

Cámara frontal mecánica de 16 megapixeles

Puerto de audífonos de 3.5mm

USB-C

No tiene NFC

Precio de 300 euros en Europa

El Motorola One Fusion Plus presume una cámara frontal que surge del bisel superior solo cuando se requiera. Esta cámara, que permite reducir los biseles, es de 16 megapixeles, una resolución inferior a los 32 megapixeles del Hyper. Sin embargo, el Fusion Plus se recupera en aspectos con su procesador que ahora es un Snapdragon 730, a diferencia del Snapdragon 675 en el Hyper.

En temas de RAM, el Fusion Plus cuenta con 6GB en Europa, aunque solo 4GB en América Latina. La cámara trasera del Fusion Plus es de cuatro lentes con el principal de 64 megapixeles, a diferencia de la escuálida cámara doble en el Hyper. El Fusion Plus también presume un puerto USB-C, Bluetooth 5.0, radio FM y puerto tradicional de audífonos de 3.5mm.

La batería es de 5,000mAh y cuenta con carga rápida de 15W. Los colores en los que el Fusion Plus estará disponible son blanco y azul.

Precio y disponibilidad

El Motorola One Fusion Plus tiene un precio de 300 euros en España, US$399.99 en Estados Unidos y 6,999 pesos en México.

Las versiones del celular varían en RAM dependiendo del mercado en el que lo adquieras.