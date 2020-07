Los Motorola One Fusion llegan a México con un precio inicial de 4,999 pesos

Agrandar Imagen Motorola

Motorola anunció el viernes 24 de julio la llegada a México de sus dos más recientes teléfonos: el Motorola One Fusion y su variante más potente, el Motorola One Fusion Plus.

Los dos teléfonos estarán disponibles en tiendas oficiales de la empresa, en la tienda virtual de Motorola, con algunos minoristas y operadoras del país. Los celulares llegan a México a poco más de un mes de haber sido anunciados.

Los dos teléfonos comparten similitudes en diseño, pero el Motorola One Fusion Plus destaca por su cámara mecánica (el otro modelo tiene la cámara frontal en el bisel superior), una cámara trasera de 64 megapixeles y cuatro lentes, 6GB en RAM, batería de 5,000mAh una pantalla de 6.5 pulgadas con HDR10 y un procesador Snapdragon 730.

El Fusion también tiene lo suyo: una batería de 5,000mAh, pero con el procesador Snapdragon 710 ligeramente inferior al 730 del Plus; su cámara también es de cuatro lentes, pero el lente principal es de 48 megapixeles, la cámara frontal, integrada en el bisel, es de 8 megapixeles, frente a la mecánica de 16 megapixeles del Plus.

Otras de las diferencias es que el Motorola One Fusion Plus tiene carga rápida (15W) y una pantalla con mejor resolución y mayor densidad de pixeles. Y, por supuesto, el precio también es diferente.

El Motorola One Fusion se podrá comprar el México por 4,999 pesos (unos US$220), mientras que el Motorola One Fusion Plus saldrá a la venta por 6,999 pesos (unos US$310).