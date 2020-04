La serie Motorola One Fusion ya viene y se filtran sus especificaciones

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Motorola ya prepara los dos primeros integrantes de la serie Motorola One de 2020.

Evan Blass, un filtrador mejor conocido como Evleaks, y el confiable sitio 91mobiles, revelaron detalles del Motorola One Fusion y Motorola One Fusion Plus, dos teléfonos de la firma para la gama media que se lanzarían este año.

Motorola no ha revelado detalles de estos celulares, pero las especificaciones reportadas sugieren que se trata de dos gama alta, sobre todo por la presencia del procesador Snapdragon 675. Evleaks reveló la existencia de estos dos celulares durante el fin de semana del 18 de abril, pero 91mobiles dio más detalles sobre las especificaciones.

Además del procesador y de conocer los nombres oficiales de ambos teléfonos, el sitio reportó una cámara principal de 12 megapixeles, hasta 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Las supuestas características de los Fusion son mejoras notables con respecto a la serie One de 2019 que toda mantuvo los 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento base.

La cámara reportada para los Fusion, sin embargo, parece ser un paso atrás. Solo uno (el Motorola One Action) de los cuatro Motorola One de 2019 tuvo 12 megapixeles en su cámara principal de la parte trasera; el resto tuvo 13 megapixeles, 48 megapixeles y hasta 64 megapixeles.

Las dos fuentes no publicaron imágenes de los celulares, pero 91mobiles dijo que estos dos teléfonos se anunciarían en el cierre del segundo trimestre de 2020, así que para fines de junio es probable que se conozcan estos celulares. Los reportes tampoco dijeron si los Fusion serán los únicos dos teléfonos de la serie One para 2020.