El Motorola One llega a España: precio y disponibilidad oficiales

Érika García/CNET

Motorola presentó el jueves en Madrid su nueva familia de teléfonos de gama media pertenecientes al programa Android One, que se caracterizan por ejecutar una versión limpia de Android y sin modificaciones del fabricante.

La familia se estrena con el Motorola One, un teléfono con una pantalla de 5.9 pulgadas, procesador Snapdragon 625, 4GB de memoria RAM y 64BG de almacenamiento interno.

Respecto al equipo fotográfico, el teléfono incorpora una cámara trasera formada por dos sensores de 13 y 2 megapixeles que se completan con un software con diferentes modos entre los que se incluye modo retrato.

Toda esta configuración llega alimentada por una batería de 3,000mAh con sistema de carga rápida (15W) y Bluetooth 5.0.

En cuanto al sistema operativo, el Motorola One forma parte del programa Android One de Google, por lo que su interfaz es muy diferente a la de otros modelos recientes de la compañía como la del Moto Z3 Play. Además, en principio, recibirá las actualizaciones de Android antes que otros teléfonos, algo similar a lo que sucede con el Moto X4 Android One.

Precio y disponibilidad

El Motorola One ya está disponible en México y ahora llegará España a partir de la próxima semana, aunque la compañía no ha especificado el día concreto. Su precio será de 299 euros para una única configuración de memorias y un modelo en color negro.