Motorola

Los teléfonos Android potentes de gama media son pocos, pero el Motorola One pretende demostrar que por US$399 tiene mucho que ofrecer. El Motorola One se anunció por primera vez en agosto para Europa, Asia y América Latina, y ahora hará su debut en Estados Unidos de la mano de Best Buy el 11 de noviembre. Los pedidos comenzarán el 9 de noviembre en la página de BestBuy.com.

El Motorola One se llama así por su software, que se ejecuta bajo el programa Android One. Este programa comenzó como una versión del sistema operativo de Google para teléfonos de baja potencia, pero ahora representa el sistema operativo más cercano a Android "puro" que encontrarás en un teléfono que no sea el Pixel 3.

El One de Motorola mantiene algo de capa de personalización de la marca y algunas aplicaciones de Motorola, pero está libre de aplicaciones preinstaladas de terceros. El Nokia 8 Sirocco es otro ejemplo de un teléfono que funciona con Android One.

El teléfono funciona con tecnología GSM y podrá utilizarse con las redes AT&T y T-Mobile. Las redes de Verizon y Sprint utilizan una tecnología diferente, llamada CDMA, que no es compatible con los teléfonos GSM.

En 2004, Motorola logró el éxito con el Razr, un delgado teléfono plegable que se hizo enormemente popular en todo el mundo. Ahora, la marca, que es propiedad de Lenovo, es bien conocida por sus excelentes teléfonos inteligentes de bajo presupuesto, como el Moto G6, y los teléfonos con módulos que se conectan magnéticamente a la parte posterior. De hecho el Moto Z3 de Motorola se convirtió en el primer teléfono en prometer la capacidad (eventual) de conexión 5G, a través de un accesorio modular, que será compatible con la futura red 5G de Verizon.