El Motorola One Power tendrá un hermanito no tan poderoso: reporte

Agrandar Imagen AndroidHeadlines

Motorola lanzará al menos dos teléfonos bajo la marca Motorola One, de acuerdo con el sitio AndroidHeadlines.

Uno de los teléfonos, el mejor equipado, se llamará Motorola One Power, según un reporte previo del mismo sitio y que reitera en su informe del viernes. El segundo teléfono, del que se ha enterado AH ahora, será el Motorola One.

Según fuentes de AH, el Motorola One será un teléfono más pequeño y más delgado que el Power. El sitio dice que la nomenclatura Power podría ser referente a que ese modelo tendrá una batería más grande que el modelo reportado hoy.

AH dice que el Motorola One tendrá el mismo diseño que el Power: un panel frontal con ceja, pantalla con delgados biseles, cámara trasera de doble lente en formato vertical y el lector de huellas ubicado encima del logo trasero de Motorola (una tendencia que la empresa ha empezado a emplear este año).

AH dice que el One tendrá cámara doble, pero no será tan potente como la del Power. Esto queda en claro al ver a detalle ambos teléfonos (imagen insertada arriba) y darse cuenta que la cámara trasera del Power está en un solo módulo, mientras que la del One son dos lentes por separado.

El sitio no ha podido conseguir las especificaciones del Motorola One, pero adelanta algunos detalles del Power: pantalla de 6.2 pulgadas con aspecto 19:9 y resolución de 2,280x1,880, 4GB de RAM, 64GB de almacenamiento, cámara trasera de 12 megapixeles y cámara frontal de 8 megapixeles; la batería sería de 3,780mAh.

Motorola no ha confirmado nada sobre estos Motorola One, pero la compañía ya envió invitaciones a un evento el 2 de agosto para "cambiar la forma en que usamos el celular".