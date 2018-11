El Motorola One comienza a recibir Android Pie en México

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El Motorola One que se vende en México ya está recibiendo la actualización a Android Pie (9) a partir de esta semana.

Motorola México anunció el inicio de la primera fase de actualización comenzando con algunas unidades del Motorola One. La unidad de análisis que tiene CNET en Español ya recibió esta actualización, confirmando el despliegue del software.

La disponibilidad de Android Pie en el Motorola One reafirma una de las características más importantes del programa Android One: la recepción de actualizaciones rápidamente. Los celulares con Android One, en teoría, reciben las actualizaciones enseguida de los teléfonos Pixel.

Si tienes un Motorola One, con la actualización de Android Pie recibes un nuevo modo No molestar, nueva navegación con un botón, nueva bandeja de apps recientes, el menú de configuración ahora tiene una variada paleta de colores, hay mejoras en el rendimiento general del dispositivo y nuevas formas de administrar las notificaciones.

Para saber si tu Motorola One puede actualizarse a Android Pie, solo sigue estos pasos: Configuración > Sistema > Actualización del sistema. Ahí, aparecerá la versión que tienes instalada (seguramente Android 8.1.0) y el teléfono buscará actualizaciones y en caso de que tu dispositivo se pueda actualizar, se comenzará a descargar el software. Si tu teléfono es comprado en México y aún no lo recibes, seguramente en próximos días te llegará la notificación.