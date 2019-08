Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Motorola hizo un excelente trabajo con el Motorola One Vision, pero ahora un nuevo modelo de esa familia entra en acción.

La firma de las alas de murciélago, muy calladita y sin hacer ruido, tenía un as bajo la manga: el Motorola One Action, un teléfono prácticamente idéntico en diseño y especificaciones al Vision, pero con una modificación que los hace totalmente diferentes y enfocados a distintos mercados.

Motorola One Action: Precio y disponibilidad

El Motorola One Action está a la venta en México desde este 16 de agosto por un precio de 7,999 pesos. El teléfono llega también a varios países de Europa desde 259 euros, y a Brasil por un precio similar.

Motorola dijo que el Motorola One Action llegará a Estados Unidos y Canadá en octubre con un precio aún por confirmar. El modelo disponible en esos países estará desbloqueado para usarse con cualquier operadora.

Motorola One Action vs Motorola One Vision

Motorola One Action Motorola One Vision Pantalla 6.3 pulgadas (21:9) 6.3 pulgadas (21:9) Resolución 2,520x1,080 2,520x1,080 Densidad de pixeles 432ppp 432ppp Sistema operativo Android 9.0 Pie (Android One) Android 9.0 Pie (Android One) Procesador Exynos 9609 (ocho núcleos, 2.2GHz) Exynos 9609 (ocho núcleos, 2.2GHz) Almacenamiento 128GB 128GB Expansión de almacenamiento Sí, hastas 512GB Sí, hastas 512GB Cámara trasera Cámara principal: 12 megapixeles, ƒ/1.8; Cámara de profundidad: 5 megapixeles; Cámara de acción: 117 grados, ƒ/2.2 48 megapixeles (ƒ/1.7) y 5 megapixeles (ƒ/2.2) Cámara frontal 12 megapixeles (ƒ/2.0) 25 megapixeles (ƒ/2.0) RAM 4GB 4GB Batería 3,500mAh 3,500mAh Batería extraíble No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) Resistente al agua Sí, a salpicaduras Sí, a salpicaduras Lector de huellas Sí, en la parte trasera Sí, en la parte trasera Carga inalámbrica No No Características importantes Pantalla de delgados biseles, Android casi puro, carga rápida, puerto USB Tipo C, pantalla frontal en pantalla, cámara trasera triple con grabación de video horizontal de gran angular, tiene puerto de audífonos Pantalla de delgados biseles, Android casi puro, carga rápida, puerto USB Tipo C, pantalla frontal en pantalla, cámara trasera de 48 megapixeles, tiene puerto de audífonos Tamaño 160.1x71.2x9.15mm 160.1x71.2x8.7mm Peso 176g 180g Precio 7,999 pesos 9,999 pesos

Las diferencias entre el Action y el Vision son pocas, pero sustanciales. A pesar de compartir el mismo procesador Exynos de Samsung, la batería, el almacenamiento y la memoria RAM, otra de las diferencias es apenas una variación en el tamaño (160.1x71.2x9.15mm del Action frente a 160.1x71.2x8.7mm del Vision) y el peso de 176 gramos y 180 gramos del Action y Vision, respectivamente.

La cámara frontal también cambia, de 25 megapixeles en el Vision a 12 megapixeles en el Action. Obviamente, otra de las funciones que cambian es la presencia de un tercer lente en el Action que no tiene el Vision. El Vision también tiene una función extra que el Action no tiene: la cámara con funciones de noche o mejoramiento de fotos nocturnas.

Óscar Gutiérrez/CNET

La cámara de acción, la principal diferencia

Motorola ha colocado en la parte trasera del Motorola One Action la principal diferencia con el Vision y la que espera la compañía sea la razón por la que los usuarios compran este celular.

Óscar Gutiérrez/CNET

Motorola colocó un tercer lente que, según la compañía, hace toda la magia: se trata de un lente con un campo de visión de 117 grados. Este lente, sin embargo, está hecho solo para hacer videos —no podrá hacer fotos amplias como otros celulares lo hacen —por ejemplo, el Huawei Y9 Prime o un algunos LG.

El lente de 117 grados, dice el fabricante, está rotado 90 grados (y aquí es cuando todos nos podemos preguntar "¿para qué?"). Al estar colocado de esta forma, el lente es capaz de grabar video en horizontal cuando estás sosteniendo el celular en modo vertical. Es decir, al usar este modo de la cámara, el Action grabará video en apaisado sin que el usuario tenga que sostener el teléfono en ese mismo modo. Motorola asegura que esto cambiará totalmente la forma en que interactuamos con el celular, por ejemplo en un concierto o estadio, en donde para grabar toda la imagen del lugar es necesario poner el celular en modo apaisado; pues con el Action se podrá sostener con una mano y decir adiós a los videos verticales.

Hay que mencionar que si se usa esta tercera y nueva cámara para grabar video vertical, será necesario usar el teléfono en modo vertical.

Para complementar la experiencia de acción, Motorola colocó otra función bastante novedosa: estabilización digital. Al grabar con esta cámara tus videos se verán sumamente estabilizados, incluso mejor que si se usara un estabilizador óptico, lo cual pude corroborar al probar el teléfono brevemente.

A mí me encantan las fotografías amplias que permiten lentes gran angular o supergran angular. Me da cierta tristeza ver que el Action tiene una cámara de este tipo y no se puede utilizarpara una fotografía. Forzosamente, si quieres tomar una foto con el Action, tendrás que usar ya sea la cámara principal de 12 megapixeles o la cámara de profundidad.

El Action, sin embargo, sí ofrece un truquito para tomar fotos usando el nuevo lente: al grabar video con el nuevo modo aparece un icono para tomar una fotografía mientras se graba. Los usuarios tendrán que grabar un video para tomar una foto con este lente de 117 grados —pero al menos con ese truco es posible hacerlo.

Me hubiera gustado ver que la nueva cámara también pudiera tomar fotos, pero para que Motorola lo haya decidido así debe ser porque esta tercera cámara es lo suficientemente buena como para crear un nuevo teléfono alrededor de ella. Ahora me toca a mí probar el teléfono y sobre todo su flamante cámara para saber sí es suficiente como para comprarlo.

Motorola One Action: primeras impresiones

Óscar Gutiérrez/CNET

Después de haber probado —y adorado— el Motorola One Vision, usar el Motorola One Action es como volver a casa: tengo el aire de familiaridad, sé dónde están las aplicaciones en la configuración y, gracias a dios, la experiencia sigue siendo tan pura como es posible gracias al programa Android One y a que Motorola hace apenas una pizca de modificaciones a la interfaz del Android.

La experiencia es casi idéntica al Motorola One Vision; de hecho, no estoy seguro de si tanta similitud y tan pocas diferencias sea bueno o malo para la familia Motorola One, o para qué lado de la balanza se incline más —algo que seguramente podré saber luego de varios días de uso.

Lo que sí he podido saber es que la experiencia de uso es bastante buena: un teléfono confiable, bien construido, bonito a la vista y agradable al tacto, un cuerpo con relación inusual de pantalla —21:9—, pero que lo hace sumamente delgado y fácil de agarrar con una sola mano.

Las especificaciones, al menos en RAM, procesador y almacenamiento, son prácticamente las mismas en el Action y Vision. Es por ello que el mismo desempeño de calidad que experimenté con el Vision, se calca al Action. Un teléfono que me ha cumplido fácilmente en la complicada tarea de hacer una configuración inicial: descargar al menos unas 30 aplicaciones a la vez, organizar las aplicaciones, meter mis credenciales en cada una de ellas y hacer algunas pruebas rápidas en la cámara — especialmente en video.

Ahora solo me toca a mí probarlo… en acción.