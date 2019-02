Motorola P40: un celular con cámara de 48 megapixeles y chip de Samsung

Motorola prepara otro celular gama media y no será de la familia Moto G7.

El sitio 91mobiles.com obtuvo información sobre el Motorola P40, un próximo celular de la filial de Lenovo y que destacaría por romper la tradición de la compañía: usará un procesador Exynos de Samsung, a diferencia de todos los otros celulares de Motorola que utilizan procesadores Snapdragon de Qualcomm.

El sitio, confiable en sus reportes, dice que el procesador será el Exynos 9610 de ocho núcleos. Asimismo, Motorola colocaría configuraciones de 3 y 4GB de memoria RAM; el almacenamiento sería de 32, 64 y 128GB. Otro de los detalles dados a conocer es que la cámara trasera será de 48 megapixeles.

Este Motorola P40 también se unirá a la creciente lista de celulares que adoptan el orificio en la pantalla como forma de evitar la lengüeta, ceja o notch. 91mobiles.com agrega otros detalles como la batería —de 3,500mAh— y que se venderá en color azul y dorado.

El sitio dice que el P40 se venderá como parte del programa Android One, confirmando que se trata de un celular de la gama media. El programa Android One ofrece teléfonos medianamente asequibles y con una versión limpia de Android. Motorola ha participado en este programa desde hace tiempo con celulares como el Moto X4 y el Motorola One.

Como siempre, lo último que se dará a conocer es información sobre precio y disponibilidad. 91mobiles no ha dicho cuándo se lanzará y por cuánto, pero se espera que el celular se anuncie en los próximos meses con una disponibilidad global.