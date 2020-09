El Motorola Moto G9 Plus ya es oficial

Motorola

Tras el lanzamiento de los Moto G9 y Moto G9 Play en agosto, Motorola ha hecho oficial el nuevo Moto G9 Plus.

El dispositivo no incorpora conectividad 5G, pero sí mejora su diseño respecto al Moto G8 Plus incorporando la cámara frontal incrustada en la pantalla. El Moto G9 Plus tiene una pantalla IPS de 6.81 pulgadas con resolución Full HD+ y unas dimensiones de 170 x 78.1 x 9.7 milímetros y un peso de 223 gramos.

De la potencia se encarga el procesador Qualcomm Snapdragon 730G con 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno. Esta configuración interna está alimentada por una enorme batería de 5,000mAh con sistema de carga rápida de 30W. En comparación, la batería del Moto G8 Plus es de 4,000mAh. El celular tiene el sensor de huellas lateral, conector de audífonos clásico, Bluetooth 5 y Android 10 como sistema operativo.

Para el apartado fotográfico el Moto G9 Plus incorpora una cámara cuádruple con un sensor principal de 64 megapixeles, un sensor gran angular de 8 megapixeles, un sensor de profundidad de 2 megapixeles y una cámara macro de 2 megapixeles. Su cámara frontal es de 16 megapixeles.

Este dispositivo está ya disponible en Brasil en colores azul y oro rosa por unos 339 euros al cambio (US$400). Por el momento se desconoce cuándo llegará a otros mercados, pero es posible que Motorola no tarde en anunciarlo oficialmente.

