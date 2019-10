El Moto G8 Plus aparece a detalle y podría anunciarse este mismo año

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Motorola ya prepara su nuevo teléfono insignia para la gama media: el Moto G8 Plus.

El próximo teléfono apareció filtrado en el confiable sitio WinFuture y acompañado de muchísima información, desde el diseño del celular, hasta algunos detalles de sus especificaciones.

El sitio europeo dice que el Moto G8 Plus llegará al mercado con tres cámaras en la parte trasera dispuestas de manera vertical y de 48 megapixeles, con una batería de 4,000mAh y un diseño que lo asemeja muchísimo a teléfonos de marcas chinas, como Honor y Xiaomi.

Agrandar Imagen WinFuture

Lo más sorprendente de este celular sería, si el reporte de WinFuture tiene razón, que el Moto G8 Plus se presentaría el 24 de octubre de este mismo año, en Brasil ese día, y también llegaría a Europa.

El rumor de la fecha de lanzamiento es una sorpresa porque a principios del año Motorola lanzó el Moto G7 Plus, un teléfono bien recibido por la crítica. Motorola nunca ha presentado dos familias de los Moto G en un mismo año.

Las especificaciones mencionadas para el Moto G8 Plus suenan a mejoras ligeras respecto al Moto G7 Plus, pero también parece que la empresa quiere lanzar un teléfono a partir del aprendizaje de todos sus teléfonos de 2019, incluyendo los Motorola One.

La batería del Moto G8 Plus sería considerablemente más grande que la del Moto G7 Plus de 3,000mAh. La cámara sería prácticamente idéntica a la del Motorola One Zoom (principal de 48 megapixeles, gran angular de 16 megapixeles y sensor de profundidad de 5 megapixeles), excepto por la ausencia del telefoto del Zoom.

El procesador del Moto G8 Plus sería un Snapdragon 655, contaría con 4GB de memoria RAM y entre 64 o 128GB de almacenamiento. El Moto G7 Plus tiene un Snapdragon 632 y la misma cantidad de memoria RAM.

Motorola no ha hecho anuncios sobre la línea Moto G en específico, aunque sí ha congregado a la prensa a un evento en Ciudad de México para anunciar un producto no revelado. CNET en Español estará en el evento para contarte todos los detalles.