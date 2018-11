El Moto G7 para 2019 da señales de vida: aparece en documentación oficial

Agrandar Imagen MySmartPrice

El Motorola Moto G7, el próximo teléfono de la firma filial de Lenovo para la gama media, da señales de vida en documentos oficiales.

El sitio MySmartPrice encontró evidencia de al menos una variante del Moto G7. Las pruebas fueron localizadas en documentos de la EEC, organismo regulador en zonas de Asia y Europa. La documentación menciona tres teléfonos, por lo que serían las versiones Moto G7, Moto G7 Play y Moto G7 Power o Moto G7 Plus.

Motorola tiene la costumbre de lanzar tres variantes de sus celulares gama media, diferenciándolos con el uso de palabras como Play, Plus y, recientemente, Power, como sucedió con el Motorola One. MySmartPrice dice que la documentación no menciona nada sobre las especificaciones de los celulares.

Es muy probable que estos tres teléfonos, o al menos uno de ellos, sea anunciado hasta el próximo año. La documentación sugiere que Motorola se está preparando para un lanzamiento global, pues los registros oficiales ante organismos reguladores son necesarios para poderse vender en el mercado.

El Moto G7 se rumora con un diseño hecho de vidrio similar a los Moto G6, solo que ahora adoptará la lengüeta en la parte superior de la pantalla; a diferencia del Motorola One, el diseño de ésta será en forma de gota, haciendo menos vistosa la ceja y aumentando el espacio de pantalla. Estos teléfonos tendrían un precio alrededor de los US$200.