Los rumores han sugerido que Lenovo (empresa propietaria de Motorola) presentarán los nuevos Moto G5 en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC, por sus siglas en inglés) y las más recientes filtraciones revelan imágenes del Moto G5 y Moto G5 Plus, al igual que sus especificaciones.

La información fue filtrada por la tienda Ktronix en Colombia y fue eliminada poco tiempo después, pero revela en gran detalle a estos dos nuevos celulares de Motorola.

En esta ocasión, el Moto G5 y el Moto G5 Plus tienen un diseño más similar a los Moto G4 y la gran sorpresa es que inclusive el Moto G5 tiene un lector de huellas.

Además, este lector de huellas ahora no sería un cuadrado, como su predecesor, sino más bien mucho más ovalado, lo cual es bueno también. Sin embargo, no es claro si en esta ocasión este funcionará también como botón de Inicio o si seguiría usando los botones virtuales, en la pantalla.

En la parte trasera, el módulo de la cámara es muy parecido al que la empresa integró en los Moto Z, con un diseño circular que integra no solo la cámara, sino también el flash. Sin embargo, esto no significa que los Moto G5 vayan a tener un diseño modular como el de los Moto Z, así que no te emociones mucho.

Asimismo, mientras que el Moto G5 Plus tendría un borde biselado en la parte trasera, el Moto G5 no lo tendría, así que lo hace parecerse un poco más curvo, pero más grueso.

En cuanto al precio, la tienda colombiana reveló que el Moto G5 tendría un precio de 699,900 pesos (cerca de US$245) colombianos, mientras que el Moto G5 Plus tendría un precio inicial de 899,900 (cerca de US$315).

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Juan Garzón / CNET - Tomada de Ktronix

Moto G5: características y especificaciones

Pantalla: 5 pulgadas con Gorilla Glass 3

Resolución: 1,920x1,080 pixeles

Procesador: Snapdragon 430 de ocho núcleos (1.4Ghz)

RAM: 2GB

Almacenamiento: 32GB

Ranura microSD: Sí, hasta de 128GB

Sistema Operativo: Android Nougat

Batería: 2,800mAh con carga rápida

Cámara trasera: 13 megapixeles

Cámara frontal: 5 megapixeles

Resistente al agua: Resistente a salpicaduras

Lector de huellas: Sí

NFC: Sí

Bluetooth: 4.2

Dimensiones: 144.3x73x9.5mm

Peso: 145 gramos

Otras características: Wi-Fi 802.11n, compatible con CDMA y GSM, versiones con una o dos tarjetas SIM

Moto G5 Plus: características y especificaciones

Pantalla: 5.2 pulgadas con Gorilla Glass 3

Resolución: 1,920x1,080 pixeles

Procesador: Snapdragon 625 de ocho núcleos (2.0Ghz)

RAM: 2GB

Almacenamiento: 32GB o 64GB

Ranura microSD: Sí, hasta de 128GB

Sistema Operativo: Android Nougat

Batería: 3,000mAh con carga rápida

Cámara trasera: 12 megapixeles

Cámara frontal: 5 megapixeles

Resistente al agua: Resistente a salpicaduras

Lector de huellas: Sí

NFC: No

Bluetooth: 4.2

Dimensiones: 150.2x74x7.9mm

Peso: 155 gramos

Otras características: Wi-Fi 802.11n, compatible con CDMA y GSM, versiones con una o doble tarjeta SIM

