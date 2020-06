Motorola Moto G Fast: características, precio económico y triple cámara

Motorola

Motorola sigue lanzando una serie de celulares diferentes con enfoque en Estados Unidos, y esta vez le ha tocado el turno al celular más económico de la saga G, el Moto G Fast, que técnicamente ocuparía un lugar similar al del Moto G8 Play, que no se vende en este país, pero sí en América Latina y España —aunque con ciertas características diferentes.

Según me explicó la empresa, el Moto G Fast llenará en Estados Unidos y los mercados donde esté disponible el vacío que deja la serie G al no tener un celular de la gama "Play", que hasta ahora eran los mas económicos de toda la serie, y tenían características inferiores a sus hermanos mayores.

El Motorola Moto G Fast es hermano de los Moto G Power y Moto G Stylus que probamos hace unas semanas. Comparte con ellos el mismo procesador y el sistema operativo. Su sistema de cámaras es más cercano al Power, aunque no tiene su buena batería, ya que esta es ligeramente inferior.

La empresa también lanzó un celular más económico que el Moto G Fast, el Moto E (2020), que cuesta US$149.99.

Características Motorola Moto G Fast

Pantalla: 6.4 pulgadas

Procesador: Snapdragon 665

RAM: 3GB

Almacenamiento: 32GB, ampliables mediante microSD hasta 512GB

Sistema operativo: Android 10

Batería: 4,000mAh, carga rápida de 10 vatios

Cámara principal: 16 megapixeles f/1.7; 2 megapixeles, f/2.2, macro; 8 megapixeles, f/2.2, gran angular de 118 grados

Cámara frontal: 8 megapixeles, f/2.0

Conectividad: USB Tipo C, 4G LTE, Bluetooth 5.0, radio FM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz y 5GHz, GPS

No tiene NFC

Sensor de huellas físico trasero

Tan rápido como sus hermanos mayores

Cuando le pregunté a Motorola por qué este celular se llamaba "Motorola Moto G Fast" y qué lo hacía rápido, la empresa me explicó que a diferencia de los teléfonos económicos de la serie Play, este dispositivo tiene el mismo procesador de sus hermanos mayores y no uno inferior, lo que le da esa mayor versatilidad que no tenían los celulares económicos de la serie Play anteriormente.

Desde luego, el Moto G Fast no tiene exactamente las mismas características del Moto G Stylus o el Moto G Power, comenzando porque solo tiene 3GB de RAM en vez de 4GB, su diseño es ligeramente diferente, y su almacenamiento es menor.

La empresa dijo que la cámara triple de este celular tiene tecnología para tomar fotografías en lugares con baja luminosidad, su batería puede durar hasta dos días y el dispositivo incluye el app Moto Gametime, para que los amantes de los videojuegos puedan disfrutar de sus títulos sin interrupciones y tener ciertas herramientas en un solo lugar.

Precio y disponibilidad

El Motorola Moto G Fast tiene un precio de US$199.99 y se puede reservar desde el 5 de junio con disponibilidad a partir del 12 de junio. Se puede adquirir en Best Buy, B&H Photo, Walmart, Amazon.com y Motorola.com. Y estará disponible más adelante en Boost Mobile.

