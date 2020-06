El Motorola Edge de venta en Estados Unidos será mejor que el global

Óscar Gutiérrez/CNET

Motorola lanzó hace varias semanas el Motorola Edge Plus, aunque también había dado a conocer previamente el Motorola Edge, su hermano menor. Ahora la empresa nos ha dado a conocer su precio de venta definitivo para Estados Unidos, y una característica en particular que le hará ser mejor que los que se venden en otros países.

En un comunicado Motorola informó que el Motorola Edge tendrá un precio en formato libre en Estados Unidos de US$699. Además, la empresa dijo que la versión que se venderá en este país tendrá 6GB de RAM y a diferencia de las que se venden en México o España en sus tiendas oficiales, tendrá 256GB de almacenamiento.

Comprar en México o España el Motorola Edge con 128GB de RAM cuesta al cambio casi lo mismo que la versión de Estados Unidos que tiene 256GB. En cualquier caso, ambas poseen la posibilidad de ampliar la memoria microSD mediante una tarjeta de hasta 1TB.

Motorola dijo también que el celular se venderá oficialmente en Estados Unidos este verano, aunque ya está a la venta en otros mercados.

El Motorola Edge se diferencia de su hermano mayor el Motorola Edge Plus en detalles importantes como el procesador, que en este caso es un Snapdragon 765 y la memoria RAM. Además, el Motorola Edge Plus no permite la ampliación de almacenamiento mediante microSD. Ambos teléfonos tienen cuatro cámaras, aunque con algunas diferencias.

