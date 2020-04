Motorola Edge Plus vs. iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max

CNET

Motorola lanzó el Motorola Edge Plus, su primer celular gama alta en mucho tiempo, así como su hermano menor el Motorola Edge. Estos celulares se enfrentan a la familia Galaxy S20, pero también a los iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max.

Algo que debes saber de buenas a primera es que la pantalla del Motorola Edge Plus es enorme de 6.7 pulgadas, por lo cual supera tanto al iPhone 11 Pro de 5.8 pulgadas como al iPhone 11 Pro Max de 6.5 pulgadas, aunque la resolución de esos dos celulares es mejor.

Eso sí, justamente el panel del teléfono de Motorola tiene una pantalla con bordes de 90 grados a cada lado que le hacen casi infinita o sin bordes, y que es su mayor carta de presentación ya que le permite agregar accesos directos ocultos que puedes desplegar con facilidad.

Lo que ofrece el Motorola Edge Plus

A diferencia del iPhone 11 Pro o el iPhone 11 Pro Max, este celular sí tiene conector de audífonos y aunque no posee ampliación de almacenamiento mediante microSD, sí tiene 256GB de memoria, algo que consigues en los iPhone, aunque por un precio muy superior.

En particular, el principal rango que puede resaltar en el Motorola Edge Plus es su superbatería de 5,000mAh, que aún debemos probar, pero que creemos puede tener un funcionamiento muy bueno, dejando por detrás a muchos competidores, y en particular a estos iPhone con batería inferior.

El Motorola Edge Plus también tiene una cámara de cuatro sensores con grabación de video 6K que promete darnos muy buenas fotografías, aunque las fotos tomadas por las tres cámaras de los iPhone 11 Pro no se ven nada mal.

Por cierto, el Moto tiene puerto para audífonos, algo que Apple perdió hace mucho tiempo, así como conectividad 5G, aunque no es resistente al agua.

Precios

El Motorola Edge Plus no es barato, porque vale US$999, pero inicia con 256GB, mientras que el iPhone 11 Pro de 64GB cuesta US$999 y el iPhone 11 Pro Max US$1,099.

Desde luego tienen sistemas operativos diferentes, pero Motorola cuenta con una interfaz de Android 10 pura, que sin dudas puede ser un punto interesante si buscar pasarte de un iPhone a un celular Android con un sistema operativo estable y que recibe actualizaciones a tiempo.

