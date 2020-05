Motorola Edge Plus vs. Galaxy S20 Plus: los comparamos

Sarah Tew

El Motorola Edge Plus, el nuevo gama alta de la empresa, ha salido oficialmente a la venta. La empresa también tiene un teléfono más barato llamado Motorola Edge, pero ese no lo podrás comprar hasta verano. El Plus parece la competencia directa del Galaxy S20 Plus debido a que comparten el mismo procesador, entre otros detalles que te vamos a contar a continuación.

Motorola Edge Plus: Con pantalla infinita

Ambos celulares tienen pantalla de 6.7 pulgadas, sin embargo el Motorola Edge Plus acentúa los bordes hasta los 90 grados y nos da un panel OLED con una resolución muy buena. Eso sí, el Galaxy S20 Plus tiene una tasa de actualización de 120Hz, mientras que el Moto apenas llega a 90Hz.

Y a pesar de que tienen un tamaño similar, y una cámara que apenas se distingue en el panel, algo importante es que el Motorola Edge Plus es pesado: cuando lo tuve en mis manos pude sentir sus 203 gramos, haciendo parecer al S20 Plus bastante más ligero con sus 186 gramos.

Este dato quizá no importe tanto, ya que cuando lo tienes en la mano, el Motorola Edge Plus tiene un buen agarre y se hace fácil de manejar.

Ambos teléfonos tienen sensor de huellas en la pantalla y ambos cuentan con tecnología 5G Sub-6 y mmWave.

El Galaxy S20 Plus pierde en batería

Aunque aún no realizamos pruebas de rendimiento al Motorola Edge Plus, lo cierto es que sobre las especificaciones tiene más que el celular de Samsung, en una proporción de 5,000mAh contra 4,500mAh.

Eso sí, ambos dispositivos poseen el mismo procesador Snapdragon 865, 12GB de RAM, y el Galaxy S20 Plus ofrece más versiones de almacenamiento, ya que se puede adquirir con 128GB o con 256GB, mientras que el Moto solo ofrece 256GB.

Un punto negativo del Moto Edge Plus es que no posee ranura microSD, mientras que el Galaxy S20 Plus sí. Además, aunque ambos tienen carga rápida, la del celular de Samsung es más veloz.

Un último punto que separa a los dos celulares es la resistencia al agua, ya que el celular de Samsung es completamente resistente, mientras que el de Motorola solo a salpicaduras.

Las cámaras de ambos parecen ser bastante competitivas, poseen cuatro principales cada uno muy similares, por lo cual tendremos que probarlas más a fondo y frente a frente para obtener más conclusiones. La cámara frontal el Motorola Edge Plus tiene un mayor sensor, aunque eso no significa mayor calidad.

Precios: el Motorola Edge Plus es más barato

Un punto definitivo aquí es el precio, ya que el Motorola Edge Plus vale US$999.99 para su única versión de 256GB, mientras que solo la versión inicial de 128GB del Galaxy S20 Plus cuesta US$1,199; por supuesto, el celular de Samsung suma resistencia al agua, microSD y carga reversible, mientras que el de Motorola tiene de su parte una versión intacta de Android, algo que muchos podrían apreciar.