Nuevas imágenes filtradas del Motorola Edge Plus dejan poco a la imaginación

Agrandar Imagen Evan Blass/Evleaks

El Motorola Edge Plus, teléfono que marcará el regreso de Motorola a la gama alta, se volvió a filtrar en imágenes que reafirman los aspectos del celular.

Evan Blass, un filtrador mejor conocido en Internet como Evleaks, publicó el martes 17 de marzo una serie de imágenes del esperado celular. En las imágenes no se aprecia nada nuevo que no se haya filtrado anteriormente, pero sirve para reafirmar el diseño del teléfono.

Según las imágenes, el teléfono tendrá un diseño del tipo cascada, como se le llama a los teléfonos con una pantalla que se dobla un poco en el contorno. En este aspecto se aprecia un poco la influencia de teléfonos asiáticos en el Motorola Edge Plus. Otro de los aspectos confirmados es la de una cámara frontal integrada en la pantalla, similar a los Motorola One Vision y Motorola One Vision.

La cámara trasera, que es una que deja muchas dudas todavía sobre su funcionamiento, parece que será de tres lentes. Uno de sus lentes, según lo que se aprecia en la espalda del celular, sería de 108 megapixeles.

Por la naturaleza de la filtración, que parece ser de imágenes de prensa, el lanzamiento no estaría tan lejano.

El Motorola Edge Plus tendrá, según previas filtraciones, una enorme pantalla de 6.67 pulgadas con resolución 2,340x,1080 y una tasa de actualización (refresh rate) de 90Hz. El Edge Plus contará un el procesador de moda para 2020: el Snapdragon 865 de Qualcomm. El procesador es el mismo que tiene el Galaxy S20 y que seguramente usarán todos los gama alta de este año. Acompañando al procesador, el teléfono contaría con hasta 12GB de RAM y una segunda versión de 8GB. La batería sería de más de 5,000mAh.