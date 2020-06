Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Motorola reveló el jueves 18 de junio la llegada a México de los celulares gama alta Motorola Edge y Motorola Edge Plus.

Los dos teléfonos premium llegan a México con precios competitivos. El Motorola Edge estará a la venta por un precio de 15,999 pesos (unos US$725), mientras que el Motorola Edge Plus costará 19,999 pesos (unos US$900). Ambos teléfonos saldrán a la venta en México en los próximos días, dijo Motorola.

La llegada a México de estos dos celulares sucede no mucho tiempo después de que la empresa filial de Lenovo los anunciara a fines de abril. México es uno de los pocos países que recibe ambos teléfonos, pues a pesar de ser gama alta, en Estados Unidos solo se vende el Motorola Edge Plus, el modelo con las mejores características.

México recibe ambos modelos, aunque la disponibilidad de color puede cambiar. En México se podrá comprar el Motorola Edge en color rojo plum y gris midnight. El Motorola Edge Plus solo estará disponible en azul thunder.

El dúo de Motorola Edge fue anunciado luego de varios años en los que la firma con alas de murciélago no había participado en la gama alta, apostando solo por la gama media —en la que es bastante querida por su familia Moto G— y en la gama baja.

Los Motorola Edge y Motorola Edge Plus son celulares bastante bien equipados que no echan de menos prácticamente nada de lo que ofrecen otros titanes como los Samsung Galaxy S20 o Huawei P40. Ambos teléfonos de Motorola cuentan con pantalla OLED de 6.7 pulgadas con velocidad de actualización de 90Hz, Android 10 en estado casi puro sin modificaciones y procesador Snapdragon 765 (para el Edge) y 865 (en el caso del Edge Plus).

Aunque los dos teléfonos tienen características similares, también tienen ciertas diferencias. El Edge, por ejemplo, tiene almacenamiento de 128GB con posibilidad de expandirse por medio de una tarjeta microSD. El Edge Plus cuenta con 256GB de almacenamiento, pero sin capacidad de expandirse.

La cámara también es una de las diferencias. El Edge tiene tres cámaras con el lente principal de 64 megapixeles; el Edge Plus tiene también tres cámaras, pero la principal es de 108 megapixeles. La batería es algo más grande en el modelo Plus, de 4,500mAh a 5,000mAh.

Los Motorola Edge llegan a México con precios muy interesantes y competitivos. La gama alta supera fácilmente los precios de US$999 o 20,000 pesos. El Galaxy S20, el modelo básico de la gama alta de Samsung, cuesta en México 20,000 pesos, el mismo que el Motorola Edge Plus. El Galaxy S20 Ultra, el modelo más equipado de la firma surcoreana, llega a 30,000 pesos. Asimismo, los teléfonos premium de Huawei llegan hasta los 25,000 pesos en México.