Motorola Edge Plus: El rival de Moto contra los Galaxy S20 está aquí

Sarah Tew

Motorola ha vuelto al ruedo de la gama alta. La empresa presentó en medio de la pandemia mundial dos nuevos celulares que pretenden competir con los Galaxy S20 y otros tantos celulares con amplias prestaciones -- y altos precios -- del ecosistema Android. Les presentamos a los nuevos Motorola Edge Plus y Motorola Edge.

Reproduciendo: Mira esto: Motorola Edge Plus: El nuevo rival del Galaxy S20 Plus

Hace algunas semanas tuve la oportunidad de conocer en Chicago de primera mano en las instalaciones de Motorola el Moto Edge Plus, un celular que en mis manos me pareció un tanto grande y pesadito, pero que sin dudas tiene el objetivo de traer de vuelta a la compañía a la gama alta.

La empresa entonces solo me mostró el Motorola Edge Plus, que saldrá a la venta el 14 de mayo con Verizon a un precio de US$999 en Estados Unidos bajo la red 5G -- también se venderá en otros países -- aunque durante su anuncio de este miércoles 22 de abril la compañía se sacó un as bajo la manga, el Motorola Edge, que previsiblemente será más económico y que no llegará hasta verano.

Así son los nuevos Motorola Edge

Los dos celulares lanzados a través de un anuncio en línea -- nada de grandes presentaciones presenciales o incluso grabadas como hizo Huawei con el P40 -- llegan con la misma pantalla de 6.7 pulgadas, OLED y tasa de actualización de 90Hz, para poder darle a los jugadores lo mismo que ofrece la competencia.

Un detalle a tener en cuenta es que aunque ambos celulares son muy parecidos, tienen algunas variaciones en particular en la cámara, la conectividad 5G más limitada del Motorola Edge y una menor batería, memoria y almacenamiento.

Ambos celulares pretenden enfrentarse contra la familia Galaxy S20 con una pantalla casi infinita con pocos bordes y un panel de 90 grados de cada lado, que incluye nuevos menús desplegables y que está certificado para el disfrute de contenidos HDR+.

Sarah Tew

Características: Motorola Edge y Motorola Edge Plus

Ambos poseen pantalla de 6.7 pulgadas, OLED, 90Hz.

Incorporan Android 10 con una versión con pocas modificaciones.

El Motorola Edge Plus tiene el procesador Snapdragon 865 y el Motorola Edge el Snapdragon 765.

Los dos tienen cuatro cámaras, aunque la del Motorola Edge Plus es superior.

4,500mAh de batería para el Motorola Edge y 5,000mAh para el Plus

El Motorola Edge Plus se conecta a redes 5G sub-6Hz y mWav y el Edge solo a mWave.

Precio y disponibilidad

El Motorola Edge Plus está disponible a partir del 14 de mayo y tiene un precio de US$999.99. Su hermano menor el Motorola Edge saldrá a la venta en verano y aún se desconoce su precio.