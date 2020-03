El Motorola Edge Plus se filtra en fotos que te harán babear

Agrandar Imagen OnLEaks

El Motorola Edge Plus será el teléfono más sexy de la firma en los últimos años, al menos eso podemos pensar gracias a la más reciente filtración proveniente de @OnLeaks.

El reconocido leaker publicó en la página Pricebaba una serie de imágenes a computadora (renders) del supuesto Edge Plus, un teléfono que Motorola lanzará como gama alta este año. El celular, según se ve en las imágenes, tendrá una enorme pantalla y apenas algunos biseles.

Las imágenes muestran un teléfono que más bien parece un teléfono de Samsung por sus costados curvos que eliminan casi cualquier bisel lateral. En la única área que encontramos algo de biseles es en la parte superior e inferior de la pantalla. La cámara estará en la pantalla pero, al menos por lo que se puede ver, será muy, muy pequeña.

Pasando a la espalda del supuesto Motorola Edge, la empresa colocaría una cámara trasera de tres lentes, el respectivo flash y un lector de huella integrado en la pantalla. La espalda también contaría con el logo de la empresa rodeado por un aro que se iluminaría al recibir notificaciones, pues esa es la función de un aro similar en otros teléfonos de Motorola.

Motorola tiene algo olvidada su presencia en la gama alta. La compañía no lanza un teléfono para esa categoría desde hace ya varios años, pero esa sequía está por terminar pronto. El Motorola Edge Plus es un teléfono que a todas luces parece embonar en dicha gama alta, aunque aún falta por conocer su batería, (que debería de ser de no menos de 4,000mAh), el procesador (que tendría que ser un Snapdragon 865) y su RAM, que debería ser de 8GB o más. Estas especificaciones serían casi obligatorias si Motorola quiere competir seriamente con los primeros gama alta de 2020 como el LG V60, Galaxy S20 o el Find X2 de Oppo.

Motorola no ha dicho nada oficial sobre el supuesto Edge Plus, pero se espera que llegue primero a Estados Unidos de la mano de Verizon y luego llegar a otras regiones. La empresa recientemente lanzó un nuevo teléfono gama media, el Moto G8, que está hecho para competir en América Latina, Europa y Asia.