El Motorola Edge Plus es el gama alta de Moto que estabas esperando

Sarah Tew

Motorola es una marca reconocida a nivel mundial, pero a diferencia de Samsung, cuya familia de teléfonos de gama alta Galaxy S20 es reconocida y esperada, con el paso del tiempo Motorola siempre nos ha tenido un tanto confundidos con muchas familias de celulares. Esta confusión, sin embargo, llegó a su fin: el nuevo Motorola Edge Plus es el teléfono que pretende llenar el vacío que la empresa había tenido hasta el momento en la línea de celulares gama premium.

El Motorola Edge Plus supera en características a la saga Moto Z, a los Moto G y a los Moto One, aunque sin dudas cada uno de los celulares que pertenecen a esos segmentos tenía características destacables que no necesariamente encontrarás en el Motorola Edge Plus —como la cámara de acción del Motorola One Action o el panel flexible del Moto Razr.

Motorola también anunció el Motorola Edge, que tiene la misma pantalla, aunque difiere en algunas especificaciones para hacerlo un celular más económico, aunque la empresa todavía no anuncia el precio y su disponibilidad será en verano.

Características Motorola Edge Plus

Pantalla: 6.7 pulgadas, OLED, 90Hz

Sistema operativo: Android 10

Procesador: Snapdragon 865

Almacenamiento: 256GB, sin expansión microSD

RAM: 12GB

Batería: 5,000mAh. Carga rápida de 18 vatios, inalámbrica de 15 vatios y carga reversible de 5 vatios

Cámara principal: 108 megapixeles f/1.8; 16 megapixeles f/2.2 gran angular 117 grados y macro; 8 megapixeles telefoto, zoom óptico 3X, Tiempo de Vuelo. Grabación a 6K

Cámara frontal: 25 megapixeles f/2.0

Conectividad: 5G, LTE, conector de audífonos, Bluetooth 5.1, WiFi 802.11, GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, USB Tipo C, NFC

Resistencia a salpicaduras

Lector de huellas en pantalla

Peso: 203 gramos

Sarah Tew

Un celular todo pantalla

Cuando estuve en Chicago a principios de año tuve la oportunidad de conocer en primicia el celular y tenerlo en mis manos. El dispositivo de buenas a primeras me pareció un tanto robusto y ligeramente pesado, aunque su gran pantalla con tasa de actualización de 90Hz y certificación HDR10+ es, sin duda, una de las grandes novedades.

El dispositivo prácticamente no tiene biseles y además tiene la nueva pantalla "Endless Edge" o de borde infinito en ambos lados, que ofrece una visualización de 90 grados para hacer los contenidos más inmersivos. Además, el panel posee una proporción de 21:9, que la empresa dice es ideal para ver contenidos de servicios de streaming.

Cuando lo tuve en mis manos, pude confirmar que los bordes ligeramente curvos permiten que el celular sea fácil de utilizar y que la navegación a pesar de su gran pantalla no sea difícil. Además, Motorola ha incluido Edge Touch, que es un acceso directo para apps que puede desplegarse desde los bordes de la pantalla.

5G y procesamiento

Este celular posee tecnología 5G y el chip Snapdragon 865 es el mismo de celulares como los Galaxy S20, por lo cual sin dudas Motorola con este, su primer modelo gama alta en mucho tiempo, quiere sentar un precedente y competir en las ligas mayores.

La antena 5G del celular permite conectividad a través de las tecnologías mWave y sub-6GHz, lo que permiten que el celular tenga compatibilidad 5G global.

Sarah Tew

Una buena combinación de cámaras

Aunque aún tenemos que probarlas, el Moto Edge Plus posee cuatro cámaras con un gran sensor de 108 megapixeles, acompañado por un sensor gran angular que puede hacer fotos macro, un telefoto con zoom óptico de 3x y otro de Tiempo de Vuelo.

La empresa asegura que el sensor empleado permite el alcance de una mayor luminosidad para fotos más claras incluso en circunstancias de poca luz. A esto debemos sumar que el celular tiene la posibilidad de grabar hasta 6K, y puede realizar videos con fondo borroso.

Precio y disponibilidad

La empresa dijo que el celular tendrá un precio de US$999 y que saldrá a la venta en un principio con la red 5G de Verizon.