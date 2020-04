Motorola Edge vs. Motorola Edge Plus: Comparamos a los dos hermanitos

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Motorola anunció el Motorola Edge y Motorola Edge Plus, sus dos teléfonos para la gama alta luego de varios años de no lanzar uno para esta categoría.

Por fuera los teléfonos parecen muy similares, pero vaya que hay claras diferencias entre sí, sobre todo internas y a nivel de desempeño, almacenamiento y multimedia. Veamos cuáles son las distinciones entre estos dos celulares para ver cuál te conviene más.

Motorola Edge vs. Motorola Edge Plus Motorola Edge Motorola Edge Plus 6.7 pulgadas, OLED, 90Hz 6.7 pulgadas, OLED, 90Hz 1,080x2,340 pixeles 1,080x2,340 pixeles 386ppp 386ppp Android 10 Android 10 Snapdragon 765 Snapdragon 865 128GB 256GB Sí, hasta 1TB No 64 megapixeles, f/1.8; 16 megapixeles f/2.2, gran angular y macro; 8 megapixeles f/2.4 telefoto, zoom óptico 2x; Tiempo de Vuelo 108 megapixeles f/1.8; 16 megapixeles f/2.2 gran angular 117 grados y macro; 8 megapixeles telefoto, zoom óptico 3X, Tiempo de Vuelo 25 megapixeles f/2.0 25 megapixeles f/2.0 4GB/ 6GB 12GB 4,500mAh 5,000mAh 5G, LTE, conector de audífonos, Dual SIM, Bluetooth 5.1, WiFi 802.11, GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, USB Tipo C 5G, LTE, conector de audífonos, Bluetooth 5.1, WiFi 802.11, GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, USB Tipo C Sí Sí Salpicaduras Salpicaduras Sí, en pantalla Sí, en pantalla Sí, básico Sí, básico No Sí Sí Sí 5G, doble bocina, pantalla 90Hz, puerto para audífonos, carga rápida 18 vatios 5G, doble bocina, pantalla de 90Hz, puerto para audífonos, cámara con cuatro sensores y grabación de video 6K. Carga rápida de 18 vatios, carga inalámbrica de 15 vatios y carga reversible de 5 vatios 161.64x71.1x9.29mm 161.1x71.4x9.6mm 188 gramos 203 gramos 699 euros / unos US$760 US$999

Las bondades del Motorola Edge Plus

El modelo Plus, aunque tiene el mismo tamaño que su hermano menor, destaca en una cámara triple en la espalda pero con un lente principal de 108 megapixeles, a diferencia del Edge que tiene 64 megapixeles, una cantidad nada despreciable. El Edge Plus, también, goza de 256GB de memoria interna, el doble de lo que ofrece el Edge.

En desempeño, el Edge Plus ofrece el Snapdragon 865, el mismo chip que todo gama alta de 2020; el Edge, por su parte, se conforma con el Snapdragon 765 que no es para nada lento, pero no es de las grandes ligas como el 865. El Edge Plus viene acompañado con 12GB en RAM, mientras que el Edge tendrá dos variantes, dependiendo del mercado, y será de 4 o 6GB.

Ambos teléfonos ofrecen lector de huellas en pantalla, y aunque ninguno tiene resistencia al agua (solo a salpicaduras), el Edge Plus al menos cuenta con una batería de 5,000mAh, poco más que los 4,500mAh del Edge. El Edge Plus, por último, sí ofrece carga inalámbrica.

¿En qué se destaca el Motorola Edge?

Aunque pareciera que el Edge tiene todas las de perder frente a su hermano que parece haber ido más al gimnasio, el Edge destaca en algunos aspectos clave.

El Motorola Edge tiene solo 128GB de almacenamiento, pero ofrece la opción de colocar una entrada SD para expandir el almacenamiento hasta a 1TB, mientras que el Edge no tiene esta posibilidad.

El otro punto en el que el Edge vence a su hermano es el precio. Motorola reveló que el Motorola Edge llegará primero a Italia en mayo con precio de 699 euros, que se convierte a unos US$760 en Estados Unidos, país al que llegará más adelante este mismo año.