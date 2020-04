El Motorola Edge hace su debut para competir con el iPhone 11, Galaxy S20

Agrandar Imagen Motorola

Motorola vuelve al ruedo de la gama alta y lo hace con la presentación oficial del Motorola Edge y Motorola Edge Plus.

Después de varios años sin un teléfono premium, Motorola anuncia su regreso a esta categoría con estos dos celulares que cuentan con características suficientes para plantar cara a los titanes de la industria. El Motorola Edge Plus es el teléfono más equipado, pero el Motorola Edge también tiene mucho por ofrecer.

El anuncio del miércoles 22 de abril fue de manera virtual, una forma que Motorola no querría anunciar su teléfono gama alta, pero en tiempos de COVID-19 no queda de otra más que anunciar productos por transmisiones en línea. Aun así, los teléfonos hacen un debut a lo grande con especificaciones que los pone sin miedo a competir con el iPhone 11, Huawei P40 o Galaxy S20.

Motorola Edge: características importantes

Pantalla de 6.7 pulgadas (FHD+, OLED)

Actualización de pantalla a 90Hz

128GB de almacenamiento

Expansión de almacenamiento hasta a 1TB

Snapdragon 765

4GB/6GB en RAM

Android 10

Cámara trasera: 64 megapixeles (ƒ1.8) + 16 megapixeles (ƒ/2.2) + 8 megapixeles (ƒ/2.4)

Cámara frontal: 25 megapixeles (ƒ/2.0)

Puerto de audífonos 3.5mm

Puerto USB-C

Sonido estéreo (personalizado por Waves)

NFC

Bluetooth 5.1

Conectividad 5G

Dimensiones 161.64x71.1x9.29mm

188g de peso

Una pantalla muy diferente para Motorola

Motorola estuvo dormitando durante los últimos años hasta el despertar con los Motorola Edge y Edge Plus, dos teléfonos que cuentan con una pantalla nueva que la empresa no había utilizado hasta ahora, pero que le da una apariencia a los dos nuevos celulares de novedosos.

Motorola Edge vs Motorola Edge Plus Motorola Edge Motorola Edge Plus 6.7 pulgadas, OLED, 90Hz 6.7 pulgadas, OLED, 90Hz 1,080x2,340 pixeles 1,080x2,340 pixeles 386ppp 386ppp Android 10 Android 10 Snapdragon 765 Snapdragon 865 128GB 256GB Sí, hasta 1TB No 64 megapixeles, f/1.8; 16 megapixeles f/2.2, gran angular y macro; 8 megapixeles f/2.4 telefoto, zoom óptico 2x; Tiempo de Vuelo 108 megapixeles f/1.8; 16 megapixeles f/2.2 gran angular 117 grados y macro; 8 megapixeles telefoto, zoom óptico 3X, Tiempo de Vuelo 25 megapixeles f/2.0 25 megapixeles f/2.0 4GB/ 6GB 12GB 4,500mAh 5,000mAh 5G, LTE, conector de audífonos, Dual SIM, Bluetooth 5.1, WiFi 802.11, GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, USB Tipo C 5G, LTE, conector de audífonos, Bluetooth 5.1, WiFi 802.11, GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, USB Tipo C Sí Sí Salpicaduras Salpicaduras Sí, en pantalla Sí, en pantalla Sí, básico Sí, básico No Sí Sí Sí 5G, doble bocina, pantalla 90Hz, puerto para audífonos, carga rápida 18 vatios 5G, doble bocina, pantalla de 90Hz, puerto para audífonos, cámara con cuatro sensores y grabación de video 6K. Carga rápida de 18 vatios, carga inalámbrica de 15 vatios y carga reversible de 5 vatios 161.64x71.1x9.29mm 161.1x71.4x9.6mm 188 gramos 203 gramos No disponible hasta verano US$999

Ambos teléfonos tienen una pantalla bellísima con los costados que se extienden dando la apariencia de no tener biseles laterales. En la parte alta e inferior hay algo de bisel, pero son muy pequeños. La cámara frontal, para evitar la ceja o notch, está integrada en la pantalla.

En la parte trasera ya encontramos algunas de las diferencias ya con el Edge Plus, pues el Edge tiene solo tres cámaras en la espalda, mientras que el Edge Plus tiene cuatro y su lente principal es de 108 megapixeles. Ya en términos de desempeño, el Edge da un paso hacia atrás al tener el Snapdragon 765, mientras que el Edge Plus tiene el 865 que es distintivo de todo gama alta en 2020. El almacenamiento, la batería y la cantidad de RAM en el Edge también es menor que la del Edge Plus.

Está listo para el 5G

La buena noticia del Edge y Edge Plus es que ya encontramos el soporte de redes 5G. El Motorola Edge Plus llegará a Estados Unidos compatible con las redes de Verizon, pero como el Edge aún no tiene fecha de lanzamiento o precio, se desconoce con qué operadoras comenzará a trabajar.

Motorola Edge: precio y disponibilidad

Motorola reveló que el Motorola Edge llegará primero a Italia en mayo con precio de 699 euros, que se convierte a unos US$760 en Estados Unidos, país al que llegará más adelante este mismo año.