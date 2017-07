Moto Z2 Force vs. Moto Z2 Play vs. Moto Z Force: ¿Cuáles son las diferencias?

Agrandar Imagen Juan Garzón/CNET

El Moto Z2 Force y Moto Z2 Play tienen prácticamente el mismo diseño, con diferencias muy pequeñas entre sí.

Ambos celulares tienen un diseño refinado frente al Moto Z Force (presentado en 2016) que los hacen verse y sentirse mejor en la mano. Sin embargo, estos Moto Z2 mantienen sus biseles relativamente grandes, haciendo que sus mejoras en el diseño no sean tan notables como se esperaría.

Lo bueno es que el lector de huellas ahora tiene un diseño ovalado que lo hace más fácil de usar y tiene muchas más funciones que mejoran la experiencia. Por ejemplo, aunque ese bisel inferior grande parece ser desperdiciado por completo, al menos la empresa permite usar gestos en el lector de huellas para que funcione como teclas de navegación de Android (Inicio, regresar y apps recientes).

Por otra parte, el Moto Z2 Force es el único de este grupo, y por el momento de Motorola, en integrar doble cámara trasera.

El Moto Z Force tenía una cámara de 21 pulgadas y el Moto Z2 Play de 12 pulgadas, mientras que el Moto Z2 Force tiene dos de 12 megapixeles, pero recuerda que en el mercado que nos encontramos hoy en día no todo son megapixeles y claro, tampoco es necesario tener más cámaras pero al menos tienen el potencial de ofrecer más flexibilidad a la hora de tomar fotos.

Aunque el Moto Z2 Force tiene doble cámara trasera, los tres celulares son compatibles con todos los módulos Moto Mods. Sin embargo, en un principio el Moto Z2 Force es el único que es compatible con el Moto 360 Camera, aunque la empresa habilitará pronto una actualización que brinde compatibilidad con otros celulares.

En cuanto a tamaño, no hay una gran diferencia entre estos celulares, pero sí es claro que los dos Moto Z2 son más delgados que el Moto Z Force. Sin embargo, aunque esto hace que se vean -- y sientan -- mejor en la mano, también hace que la batería sea de menor capacidad. Por ejemplo, mientras que el Moto Z Force tenía una batería de 3,500mAh, el Moto Z2 Play tiene una batería de 3,000mAh y el Moto Z2 Force, una de 2,730mAh.

Por otra parte, los Force tiene una pantalla "irrompible" con resolución QHD, mientras que el Moto Z2 Play tiene una pantalla de vidrio regular de celular con resolución Full HD.

En cuanto a software, los celulares no tienen grandes diferencias ya que siguen manteniendo una interfaz casi pura de Android, aunque los Moto Z2 te permiten acceder a apps con solo decir por ejemplo "Muéstrame Chrome".

Por otra parte, los Moto Z2 traen una actualización de especificaciones que los ponen más al día. Sin embargo, el Moto Z Force sigue siendo más potente que el Moto Z2 Play, pero el Moto Z2 Force es más potente que los otros dos celulares y ofrece una mejor experiencia.

En general, el Moto Z2 Force es sin duda el mejor celular de la empresa, aunque aún nos hace falta probar sus cámaras y la duración de la batería -- puntos claves para poder competir con otras empresas en la alta gama.

El Moto Z2 Force tiene generalmente un precio de US$730 a US$800, mientras que el Moto Z2 Play cuesta US$408 y el Moto Z Force mantiene su precio actual de US$720.

Por obvias razones, no recomiendo comprar el Moto Z Force porque es el predecesor del Z2 Force, pero es mucho más difícil poder decidir entre comprar el Moto Z2 Force o el Moto Z2 Play, ya que el primero cuesta unos US$300 más.

Si no eres un usuario muy exigente, el Moto Z2 Play cumplirá tus expectativas, pero no ofrece el mismo desempeño, trucos de las cámaras traseras y la pantalla resistente del Moto Z2 Force. Sin embargo, el Moto Z2 Play no está muy lejos del precio que tiene el OnePlus 5 y el Moto Z2 Force no está muy lejos del precio del Samsung Galaxy S8, celulares que en general son más completos.

Comparación: Moto Z2 Force vs. Moto Z2 Play vs. Moto Z Force

Moto Z2 Force Moto Z2 Play Moto Z Force Pantalla 5.5 pulgadas 5.5 pulgadas 5.5 pulgadas Resolución 2,560x1,440 pixeles 1,920x1,080 pixeles 2,560x1,440 pixeles Densidad de pixeles 534ppp 401ppp 534ppp Sistema Operativo Android Nougat Android Nougat Android Nougat Procesador 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 626 (ocho núcleos) 2.15GHz Qualcomm Snapdragon 820 (cuatro núcleos) Almacenamiento 64GB (128GB en China) 32GB o 64GB 32GB o 64GB Expansión de almacenamiento Sí Sí Sí Cámara trasera Doble cámara de 12 megapixeles con láser de enfoque automático y apertura de f/2/0 12 megapixeles con apertura de f/1.7 21 megapixeles con láser de enfoque automático y apertura de f/1.8 Cámara frontal 5 megapixeles con flash 5 megapixeles con flash 5 megapixeles con flash RAM 4GB (6GB en algunos mercados) 3GB o 4GB 4GB Batería 2,730mAh 3,000mAh 3,500mAh Batería removible No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 4.2 (Bluetooth 5.0 con la actualización a Android 8.0), Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Resistente al agua No, resistente solo a salpicaduras No, resistente solo a salpicaduras No, resistente solo a salpicaduras Lector de huellas Sí Sí Sí Lector de iris No No No Carga inalámbrica No No No Características importantes Pantalla irrompible, estructura modular, ranura para tarjeta microSD, Google Assistant, USB-C, lector de huellas, Android Pay, doble cámara trasera que toma fotos con fondo borroso, sin conector de audífonos tradicional (3.5mm) Estructura modular, ranura para tarjeta microSD, Google Assistant, USB-C, lector de huellas, Android Pay, con conector de audífonos tradicional. Pantalla irrompible, estructura modular, ranura para tarjeta microSD, Google Assistant, USB-C, lector de huellas, Android Pay, sin conector de audífonos tradicional (3.5mm) Tamaño 155.8x76x6.1mm 156x76.2x6mm 155.9x75.9x7mm Peso 143 gramos 145 gramos 163 gramos