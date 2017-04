La versión Force del Moto Z2 se lanzaría al mercado en general y no se tratará de una exclusiva como en años anteriores, según Evan Blass.

El reconocido bloguero tuiteó durante el fin de semana una fotografía del logo del Moto Z2 Force, agregando que el celular no será una exclusiva de Verizon, como sucedió el año pasado y en otras ocasiones entre Motorola y la operadora con las exclusivas Droid.

The Moto Z2 Force won't be a Verizon exclusive this time around; T-Mobile will carry it, for instance. pic.twitter.com/alTiGTer1Z