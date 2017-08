El Moto Z2 Force sufre del problema 'Jelly Effect' del OnePlus 5: reporte

Sarah Tew/CNET

El Moto Z2 Force podrá estar de estreno, pero eso no evita que lo acose la controversia.

El sitio XDA Developers dice que su unidad del Z2 Force entregada por Motorola tiene un problema en la pantalla conocido como Jelly Effect, que es un retraso que se aprecia en la pantalla al deslizarse entre los menús y las opciones del celular. XDA también cita a múltiples lectores del sitio reportando dicho problema.

Este problema se comenzó a notar en otro celular de fechas recientes: el OnePlus 5. El teléfono fue controversial porque se descubrió que engañaba su desempeño en pruebas de rendimiento, pero también por este "efecto gelatina" (jelly es gelatina en inglés).

OnePlus, en su momento, dijo que el efecto se debía a que la pantalla está colocada de una forma diferente a la convencional y ha dicho que se trata de algo natural en el celular. En el caso de Motorola, la compañía aún no se proclama al respecto, aunque varios usuarios reportan ante XDA que ya son varios los afectados.

Por lo regular, las pantallas se actualizan de arriba hacia abajo, pero en el caso de la pantalla del OnePlus 5 (y al parecer también del Z2 Force), la pantalla está colocada al revés y su actualización es de abajo hacia arriba, lo que ocasiona este efecto gelatina.

XDA dice que este efecto ha estado presente en previos celulares de Motorola, como en el Droid Turbo de 2014, pero que pasó desapercibido y sin hacer mucho ruido. Al final, este tipo de efectos no siempre se ven porque el usuario no presta tanta atención o no siempre se visualiza.