@Slashleak/Twitter

Lenovo, bajo su marca Moto, parece estar tramando varios teléfonos para diversas gamas, y el Moto Z2 Force sería el modelo para la gama alta.

La cuenta @SlashLeaks en Twitter publicó el miércoles una imagen que es supuestamente del teléfono. De ser cierta la imagen, se trataría de una versión más equipada y poderosa del Moto Z2 regular, un teléfono que supuestamente también estaría en desarrollo.

La imagen de esta confiable cuenta muestra un teléfono muy parecido a los Moto Z del año pasado, aunque la cámara trasera ahora es doble, mientras que uno de los costados del teléfono tiene el logo de Lenovo, algo que en la generación Z de 2016 no existió.

El teléfono en las imágenes también tiene otros cambios, como un nuevo lector de huellas, el mismo que aparece en el Moto G5 Plus. El cambio de lector es positivo, pues ahora ya no es protuberante y no crea confusión como en los Moto de la generación anterior.

En la parte trasera, además de estar presente una cámara doble (primera en un Moto), se mantienen los potentes imanes en la parte baja de la espalda del celular, lo que parece confirmar que Motorola no abandona su plan de usar Moto Mods, a pesar de que LG ya no mantuvo su estrategia de módulos para el G6.

La filtración no menciona las diferencias entre el Z2 y el Z2 Force, pero en la generación anterior la diferencia fue que el cuerpo era un poco más grande que el Z y tenía pantalla irrompible, además de que el precio era mucho más alto que el Z.

Hasta ahora, ni Lenovo ni Motorola han confirmado el lanzamiento de nuevos teléfonos. Lo último que se dio a conocer de forma oficial fue el Moto G5 y G5 Plus, dos teléfonos de gama media. Además de estos dos, Slashleaks dice que Lenovo estaría planeando un Moto C y Moto E, para la gama baja o de entrada.