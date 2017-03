Un teléfono Moto con cámara doble se filtra en varias imágenes

Jerry Yin / Google+

Con el Moto G5 Plus, Motorola apenas va comenzando, pero todo parece indicar que la filial de Lenovo ya prepara su próximo lanzamiento: un teléfono con cámara doble.

Un perfil en Google Plus publicó una serie de imágenes de lo que parece ser un nuevo teléfono Moto y que tendría una cámara trasera con dos lentes y se convertiría en el primer teléfono de la marca en utilizar este tipo de cámara.

El sitio Phandroid, especializado en temas del ecosistema móvil de Google, dice que se trata de una nueva generación de los teléfonos Moto X, aunque es una gama que no ha tenido actualización desde hace más de un año.

Las fotografías del Moto X en cuestión no sólo muestran la cámara doble en la parte trasera. Las imágenes muestran que el teléfono será un gama media al tener 3GB en RAM, 32GB de almacenamiento interno un el Snapdragon 625 -- características que no son tan diferentes del Moto G5 Plus.

Previo al lanzamiento de la familia de Moto Z de gama alta, se rumoró que con la llegada de estos celulares, los Moto X (que antes eran los gama alta), desaparecerían para no crear confusión.

Se desconoce cuándo es que este supuesto Moto X llegará al mercado, pero Phandroid sugiere que en próximas semanas sabríamos un poco más de detalles. En diciembre, se filtró a la red un supuesto Moto X, aunque difiere de este Moto X filtrado hoy.