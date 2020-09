Motorola lanza en México los Moto G9 Plus, G9 Play y E7 Plus

Agrandar Imagen Motorola

La pandemia en curso no detiene a Motorola, que sigue su marcha para dominar el mercado de la gama media. Y para seguir fortaleciendo su oferta, la empresa lleva a México dos teléfonos gama media y de la serie más querida: Moto G9 Plus y Moto G9 Play.

La empresa anunció la llegada de estos dos celulares el jueves 17 de septiembre y ambos llegan junto a un hermanito menor, el Moto E7 Plus.

El Moto G9 Plus no es totalmente nuevo, ya que se había anunciado hace una semana para algunos mercados en Asia. Sin embargo, su llegada a México da comienzo al desembarco en todo América Latina. El celular, que lleva el apellido Plus por ser el más equipado de la serie G9, destaca por varios aspectos.

Moto G9 Plus: características importantes

Pantalla de 6.81 pulgadas (LCD)

Densidad de pixeles de 386ppp

Android 10

Snapdragon 730G

128GB de almacenamiento

4GB de RAM

Cámara de cuatro lentes: 64 megapixeles + 8 megapixeles + 2 megapixeles + 2 megapixeles

Cámara frontal: 16 megapixeles

Puerto de audífonos

Bluetooth 5.0, USB-C

Batería de 5,000mAh

Carga rápida de 30W

Dimensiones: 170x78.1x9.7mm

Peso: 223g

Moto G9 Play: características importantes

Pantalla de 6.5 pulgadas (LCD)

Densidad de pixeles de 270ppp

Android 10

Snapdragon 662

64GB de almacenamiento

4GB de RAM

Cámara de cuatro lentes: 48 megapixeles + 2 megapixeles + 2 megapixeles

Cámara frontal: 8 megapixeles

Puerto de audífonos

Bluetooth 5.0, USB-C

Batería de 5,000mAh

Carga rápida de 20W

Dimensiones: 165.2x75.7z9.2mm

Peso: 200g

Moto E7 Plus: características importantes

Pantalla de 6.5 pulgadas (LCD)

Densidad de pixeles de 264ppp

Android 10

Snapdragon 460

64GB de almacenamiento

4GB de RAM

Cámara de cuatro lentes: 48 megapixeles + 2 megapixeles

Cámara frontal: 16 megapixeles

Puerto de audífonos

Batería de 5,000mAh

Carga de 10W

Dimensiones: 165.2x75.7x9.22

Peso: 200g

Los tres teléfonos estarán disponibles en México en las siguientes semanas por medio de las operadoras y tiendas oficiales de Motorola en el país.

