Moto G5 Plus vs. Moto E4: Duelo de nuestros teléfonos económicos preferidos

2:11 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

No todos los teléfonos económicos son iguales, ni siquiera cuando, a primer vistazo, simulan parecerse bastante.

Motorola hizo el debut del Moto G5 Plus y, casi dos meses después, presentó a su hermanito menor, el Moto E4. Y, aunque en un principio parecían casi idénticos, algunas diferencias menores los distinguen. Compararemos brevemente sus características más sobresalientes para ver cuál es nuestro preferido de los dos teléfonos que hemos coronado como nuestros económicos favoritos hasta el momento.

Precio: Uno asequible, el otro superbarato

Mientras el G5 Plus se consigue por US$300 el E4 es incluso más amable con tu bolsillo, a US$130. Otro detalle que hace que apreciemos a ambos teléfonos aún más es que también se pueden conseguir con incluso más descuento si eres usuario de Amazon Prime: el Moto G5 Plus a US$185 y el E4 a US$100 (la única contra: verás avisos de Amazon en la pantalla de bloqueo). Aquí te contamos más sobre los teléfonos exclusivos de Amazon Prime, por si te interesa.

Apariencia: Bellos, pero uno más refinado que el otro

Una tendencia dominante en los teléfonos a buen precio es que sus cubiertas suelen ser de plástico, e incluso de materiales que se sienten ásperos al tacto, como gomas con texturas corrugadas. La buena noticia es que ninguno de estos dos Motorola se ve barato, sino que lucen bastante elegantes para su precio.

El E4, aunque su cuerpo es de plástico, es liviano, sutil y sin brillos o texturas innecesarios. Es muy pulcro y sencillo, con bordes redondeados y la marca Motorola en su espalda. Su cubierta se puede desmontar para quitar la batería, una característica que hacía mucho tiempo no veíamos en un teléfono.

El Moto G5 Plus juega ligas un poco mayores, y eso se evidencia mucho en su diseño: su parte trasera es metálica, y sus bordes agregan un detalle brillante que los destaca: este teléfono se percibe más sólido y premium.

Sistema operativo: Fluido y limpio, como pocos

Aunque el Android que ejecutan ambos teléfonos no es tan limpio como el de Pixel, el teléfono de Google, la interfaz del Moto G5 Plus y del Moto E4 es una de las más despojadas que hemos visto, y eso es un gran logro. Mientras el G5 Plus viene con Android Nougat 7.0, el E4, que es unos meses más moderno, trae Android 7.1. De todos modos, las distinciones entre la actualización y su versión anterior son muy mínimas como para que ese aspecto se vuelva relevante.

1:59 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Lector de huellas dactilares: Un placer para la navegación

Un componente que es idéntico en ambos teléfonos es su lector de huellas dactilares, ubicado en el extremo inferior frontal. No sólo obedece de forma inmediata los comandos del dedo sino que, además, entiende gestos y nos lleva con pequeños movimientos hacia apps recientes, la pantalla de inicio o la tarea anterior.

Lleva tiempo acostumbrarse, pero una vez que dominamos este sensor de navegación único, la experiencia se vuelve muy intuitiva y sencilla.

Rendimiento: Veloz y ameno

El procesador del Moto G5, como era de esperarse por su precio, es muy rápido tanto para animaciones, videojuegos y para abrir de forma veloz aplicaciones, como la cámara. Este teléfono además viene en versiones de 2GB, 3GB o 4GB de RAM.

Por su parte, el E4 sólo viene con 2GB de RAM y su chip es más modesto. De todos modos, mi experiencia y la de otros editores es que funciona muy fluido, incluso para juegos como el Super Mario Run. Para aplicaciones como la cámara, sin embargo, puede que se demore apenas un poco más que el Moto G5 para tomas más exigentes, como las capturas HDR.

Cámaras: Eficientes, para su precio

Después de haber probado cámaras de teléfonos mucho más caros, debo confesar que las de estos teléfonos son muy sorprendentes, en especial en situaciones óptimas con buena luz, y de día.

La del Moto G5 Plus de 12 megapixeles hasta graba video 4K, mientras que la de 8 megapixeles del E4 sólo alcanza una calidad de video de 1,080 pixeles, que es una gran desmejora. Una característica simpática del E4 es su cámara frontal, con flash delantero, que permite selfies más iluminadas.

En síntesis: ¿Moto G5 Plus o Moto E4?

Todo depende de tus prioridades. Si lo que quieres es un teléfono que te saque de paso, con funciones básicas y a un excelente precio, el Moto E4 cumplirá estas expectativas y más, por su resistencia a salpicaduras, batería extraíble, diseño bonito y desempeño fluido.

Ahora, si eres más exigente, y si te importa, además, que el teléfono capte excelentes fotos, video de gran calidad, y te permita realizar varias operaciones al mismo tiempo sin agotarse, pues elige el Moto G5 Plus, que es el más completo en esta categoría de teléfonos económicos.

Si quieres ahondar en otros aspectos, puedes consultar esta comparación de sus características técnicas.