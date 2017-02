Moto G5 Plus: filtración revela una cámara de 12 megapixeles y otros detalles

Agrandar Imagen +Dan Cutella

El celular Motorola Moto G5 Plus se ha filtrado en una foto publicada en Google+, revelando no sólo partes de su diseño, sino también algunas de sus especificaciones.

Hasta el momento se pensaba que el nuevo Moto G5 Plus integraría una pantalla de 5.5 pulgadas, pero esta nueva foto revela que sería de 5.2 pulgadas. Eso lo haría no mucho más grande que el rumoreado Moto G5, que tendría una pantalla de 5 pulgadas. Ambos modelos tendrían una pantalla con la misma resolución Full HD (1,920x1,080 pixeles).

Por otra parte, la foto filtrada también revela que el Moto G5 Plus tendría un procesador de ocho núcleos de 2.0GHz, una batería de 3,000mAh y una cámara trasera de 12 megapixeles. Vemos también un lector de huellas con un estilo ovalado y no cuadrado como el del Moto G4 Plus.

Además, con base en la imagen, vemos que el Moto G5 Plus integraría NFC para permitir realizar pagos móviles a través de Android Pay y servicios similares. Esto es una buena noticia, pues la falta de ello fue una de las principales críticas que recibió su antecesor.

Otros rumores han sugerido que el Moto G5 Plus tendría también 4GB de RAM, Android Nougat y 32GB de almacenamiento.

Aunque Motorola, empresa que es propiedad de Lenovo, no ha confirmado la existencia de estos celulares, se espera que sean anunciados el 26 de febrero durante el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC por sus siglas en inglés) en Barcelona.

CNET y CNET en Español estarán el mes próximo en Barcelona para traerles todos los pormenores del Mobile World Congress (MWC) en esa ciudad.

