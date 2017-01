Foto de Reddit

El supuesto Moto G5 Plus se filtró esta semana en fotografías, pues según varios reportes, el celular se estaba vendiendo en una página de comercio electrónico en Rumania, a pesar de que está todo menos confirmado por Lenovo y Moto.

En el sitio rumano OLX, el teléfono se estaba vendiendo a un precio no confirmado, según The Verge, esto, a pesar de que el teléfono aún no está a la venta oficialmente. Se desconoce si el teléfono listado en OLX era un prototipo, una versión falsa o un producto real.

Cuando la publicación cobró el interés mediático, se eliminó de OLX. En Reddit, usuarios publicaron imágenes de la publicación.

Las especificaciones que aparecían junto a la fotografía del Moto G5 Plus son las siguientes: pantalla de 5.5 pulgadas con resolución de 1080p, procesador Snapdragon 625, 32GB de almacenamiento interno, 4GB en RAM, cámara de 13 megapixeles y batería de 3,080mAh. El G5 Plus ejecutaría Android 7.0 Nougat.

En cuanto al diseño, se aprecian algunos cambios en comparación con el G4 Plus. El cuerpo parece más ovalado y la parte trasera parece que se puede desprender. Tiene un puerto micro-USB (nada de USB Tipo C), la cámara es redonda como la línea Moto Z, en lugar de la cámara ovalada y alargada.

Otro de los cambios en el diseño de este supuesto G5 Plus es que el lector de huellas ahora es ovalado y parece sumido, en lugar del protuberante lector del G4 Plus que lo asemejaba a un botón, algo muy criticado en los análisis del teléfono.

Lenovo, dueña de Moto, aún no ha confirmado el lanzamiento de una nueva generación de Moto G, aunque será cuestión de tiempo para que lo haga -- la línea Moto G es la más exitosa de la era moderna de los dispositivos con la insignia de la M con alas de murciélago.