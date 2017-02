Agrandar Imagen Andrew Hoyle/CNET

BARCELONA -- Hace mucho tiempo que los diseños de Motorola para la serie Moto G era en color negro y un plástico aburrido, sin embargo este año eso ha cambiado. Los dos nuevos Moto G5 y Moto G5 Plus de la compañía vienen en un diseño metálico que simplemente te va a gustar.

Durante la presentación de los nuevos teléfonos en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC, por sus siglas en inglés), Lenovo dio a conocer los dos nuevos modelos, en lo que representa uno de los mayores avances en estilo de una gama que siempre estuvo aparentemente dirigida a desarrolladores y amantes de Android Puro.

Con Android Nougat como no podía ser de otra forma, los nuevos Moto G ganan el diseño circular de la cámara del Moto Z, aunque no sus Moto Mods. Para quienes viven en EE.UU. tenemos dos malas noticias: la primera es que solo estará disponible el Moto G5 Plus, y la segunda que no tendrá NFC, como en el resto del mundo.

Moto G5 Plus: un gran lanzamiento, aunque descolorido

El Moto G5 Plus es el nuevo teléfono estrella de la gama media de Moto Lenovo que tiene una cámara un tanto salida como la del Moto Z de 12 megapixeles con un sensor IMX 362 diseñado por Sony que es el mismo del Galaxy S7, lo que nos da una idea del nivel de las fotos que podremos conseguir en este dispositivo, que además suma el modo profesional que ya vimos en el Moto G4 Plus.

La cámara frontal de este año no tiene muchas novedades: es de 5 megapixeles y tiene efecto belleza. Como ya decíamos antes este nuevo teléfono de Lenovo está hecho en aluminio y tiene una pantalla de 5.2 pulgadas Full HD.

Tiene una pantalla de 5.2 pulgadas y un procesador típico de la gama media, el Snapdragon 625. Dependiendo del país vendrá en dos versiones, una de 32GB y 64GB de almacenamiento. En EE.UU. costarán US$229 y US$299, mientras que en España la versión básica costará 299 euros. Se espera en marzo en estos países y un poco después en México y América Latina.

Tanto éste como el Moto G5 tienen un sensor dactilar que es capaz de deshabilitar además los botones táctiles para asumir este sus funciones, ya sea volviendo atrás o mostrándote los apps abiertos y ejerciendo de botón de Inicio.

Moto G5: un teléfono bonito que no verás en EE.UU.

¿Listo para un nuevo Moto básico y económico? Lenovo lo trae para ti con el nuevo Moto G5, un teléfono de 5 pulgadas que incluye el mismo diseño del teléfono más grande, aunque características de un nivel inferior.

El Moto G5 tiene un procesador Snapdragon 430, no incorpora NFC y, atención, no estará disponible en EE.UU. El dispositivo llegará a América Latina y España, en primavera y tendrá un precio de 199 euros

La cámara de este nuevo Moto G5 es de 13 megapixeles y no sobresale de la parte trasera como en el Plus. Incorpora modo profesional y la frontal es de 5 megapixeles con efecto belleza. Tiene 16GB de almacenamiento y 2GB de RAM y su batería es de 2,800mAh.

