Agrandar Imagen Dudu Rocha

El Moto G5 será anunciado oficialmente en el MWC 2017 en tan solo unos días, pero ya tenemos otra supuesta imagen del teléfono en toda su gloria.

El sitio brasileño Dudu Rocha (del que no conocemos su fiabilidad), publicó una serie de fotografías de lo que parece ser el Moto G5, con un rediseño trasero que se asemeja al Moto Z, con una cámara redonda en lugar de una cámara ovalada y alargada.

A pesar de que desconocemos el sitio brasileño, las imágenes se asemejan bastante a las filtraciones anteriores en las que se muestra el mismo diseño metálico y con la cámara circular. No es extraño que la filtración venga de un país latinoamericano, pues Lenovo (a través de Moto), pone mucho énfasis en llevar primero sus unidades de gama media a países en vías de desarrollo.

El sitio brasileño también mostró una foto de la información del teléfono, revelando que se lanzaría con Android 7.0 Nougat, a pesar de la creencia de que el Moto G5 llegaría con Marshmallow (Android 6.0).

Las fotos también confirman el rediseño del lector de huellas, que será un sensor hundido y no protuberante como en el Moto G4 Plus -- una característica que no gustó a los editores de CNET en Español.

El sitio Dudu Rocha dice que Lenovo tiene un evento para anunciar el G5 el 3 de marzo; pero antes, Lenovo celebrará un evento confirmado para el 26 de febrero en el marco del evento de dispositivos móviles en Barcelona.

CNET en Español estará ahí para seguir éste y todos los anuncios de las marcas que te interesan; no te despegues y sigue toda nuestra cobertura de MWC 2017.